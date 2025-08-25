Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra vụ án về ma túy tại TP Móng Cái (cũ) liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1993, quê Thái Bình, trú tại Móng Cái) có tới 8 con nhỏ nhưng vẫn dấn thân vào con đường ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương và vật chứng thu giữ

Đáng chú ý, Hương phạm tội trong khi đang được hoãn chấp hành án phạt tù về hai tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Được biết, đây là đứa con thứ 8 của Hương.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 3-2025, Hương bị bắt quả tang tàng trữ hơn 0,6 gram ma túy "đá" trong phòng trọ ở khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh để chia nhỏ ra bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Phong (SN 1998, trú tại thôn 8, phường Hiệp Hòa - trước đây là xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi mua, Phong cùng Bùi Đình Lục (SN 1995, trú tại thôn Nghĩa Hưng, phường An Sinh - trước đây là xã An Sinh, TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) mang ma túy ra đảo Vĩnh Thực để sử dụng thì bị bắt tại cảng Vạn Gia.

Ngày 3-4-2025, Hương bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong và Bùi Đình Lục cùng vật chứng thu giữ

Tuy nhiên, đến giữa tháng 5-2025, Hương tiếp tục bán 0,077 gram ma túy "đá" cho Nguyễn Văn Vang (SN 1984, trú tại thôn Nam, phường Móng Cái 2 - trước đây là xã Vạn Ninh, TP Móng Cái). Sau đó, Vang đã bị Công an xã Hải Xuân (cũ) bắt quả tang khi đang mang số ma túy trên đi bán cho người khác tại khu vực gần cầu Ka Long 3.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Văn Vang về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Nguyễn Văn Phong và Bùi Đình Lục về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định pháp luật.