Thời sự

Nữ sinh 1 trường THCS liên tiếp đánh nhau phải nhập viện

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong khi chưa giải quyết xong vụ việc hai nữ sinh đánh nhau, hai nữ sinh khác của ngôi trường này lại lao vào ẩu đả, thêm một nữ sinh phải nhập viện.

Sáng 30-3, một lãnh đạo Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh sự việc một nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng trường đánh và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bạo lực học đường tại trường THCS 19 / 8: Hai nữ sinh đánh nhau , một em nhập viện - Ảnh 1.

Thêm hai nữ sinh của Trường THCS 19/8 (tỉnh Đắk Lắk) đánh nhau khiến một em phải nhập viện

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn học lao đến nắm tóc, đánh liên tục vào đầu. Bị tấn công tới tấp, nữ sinh chỉ biết ôm mặt. Sau đó, nạn nhân đứng dậy trong trạng thái loạng choạng, mất thăng bằng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều bạn học đứng quanh nhưng không có ai vào can ngăn, mà lại dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, kèm theo thông tin nữ sinh lớp 6 bị đánh gãy chân. Sau khi đăng tải, thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến bình luận bức xúc trước hành vi bạo lực học đường và sự vô cảm của bạn bè.

Bạo lực học đường tại trường THCS 19 / 8: Hai nữ sinh đánh nhau , một em nhập viện - Ảnh 2.

Hình ảnh đăng tải cho rằng nữ sinh bị đánh gãy chân nhưng lãnh đạo nhà trường phủ nhận

Theo lãnh đạo Trường THCS 19/8, sự việc xảy ra vào chiều 29-3 (chủ nhật), tại khu vực ngoài trường học. Nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 6, còn nữ sinh đánh bạn là học sinh lớp 8.

Ngay sau khi nắm thông tin, giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi nữ sinh lớp 6. Hiện sức khỏe của nữ sinh bị đánh đã ổn định và đang điều trị tại bệnh viện.

Về thông tin nữ sinh lớp 6 bị gãy chân, lãnh đạo nhà trường khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Theo vị này, nữ sinh lớp 6 đã bị gãy ngón chân áp út trong quá trình chơi thể thao và đang điều trị. Trong lúc xảy ra vụ việc chiều 29-3, vị trí chấn thương cũ bị va chạm, phải đến bệnh viện để bó bột.

Nhà trường đã mời phụ huynh các học sinh liên quan đến phối hợp làm việc. Xác minh ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 26-3, hai học sinh của Trường THCS 19/8 là em L. (lớp 7) và em H. (lớp 8) cũng do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã đánh nhau. Vụ đánh nhau khiến em L. phải vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị và hiện chưa giải quyết xong vụ việc.

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh cấp 2 lao vào đánh nhau trong tiếng reo hò của bạn khiến một em phải nhập viện, gây bức xúc dư luận.

