Thời sự

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Đức Ngọc

(NLĐO) - Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Trưa 1-2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lam Thành, Nghệ An cho biết vào sáng cùng ngày, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ sinh N.T.U.N. (12 tuổi, trú tại địa phương).

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông - Ảnh 1.

Em N.T.U.N. trước thời điểm mất tích. Ảnh: MXH

Thi thể em N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của em khoảng 1 km.

Trước đó, vào tối 29-1, người thân không thấy em N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe đạp màu hồng của em N. trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em N. nổi trên sông Lam.

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

(NLĐO) - Hơn 10 ngày qua, gia đình, thầy cô và bạn bè mong ngóng nữ sinh lớp 11 quay về nhưng không có "phép màu" nào, thi thể em vừa được tìm thấy dưới sông

Phát hiện xe máy, cặp sách để bên sông của nữ sinh mất tích

(NLĐO) – Chiếc xe máy, cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích trước đó được tìm thấy trên bờ sông khiến mọi người càng thêm lo lắng.

Nữ sinh mất tích sau giờ học được tìm thấy tại khe nước

(NLĐO) - Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn sau giờ học được tìm thấy tại khe nước.

