Nữ sinh 20 tuổi chinh phục giải thưởng 1 tỉ đồng

Trận chung kết "Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2025" là cuộc đấu trí của 6 "phi hành gia" Phạm Thị Mai Hương (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam), Đào Thị Linh (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội), Đậu Xuân Huấn (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM), Hoàng Đức Tôn (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Bùi Linh Chi (Học viện Tài chính), Nguyễn Minh Hiếu (Trường ĐH Thương mại).



Ông Đặng Văn Tuyên, Ủy viên HĐQT BIDV, trao thưởng cho Quán quân Phạm Thị Mai Hương

Các thí sinh "thực chiến" với mô hình Escape Room gồm 5 phòng, tương ứng 5 hành tinh Kiếm - Tiêu - Tích lũy - Đầu tư - Bảo toàn. Điểm nhấn trong trận chung kết còn là những thách thức như đối đầu tranh biện với Top 3 mùa 1, gặp gỡ tỉ phú (giám khảo Phan Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư STI Holdings), đấu trí với Multi-Agent AI. Đây là lần đầu tiên AI xuất hiện trên sóng VTV với vai trò giám khảo.

Ở vòng cuối, khi cả hai thí sinh đều không giải được câu hỏi về khái niệm "blockchain protocol", ban tổ chức buộc phải dùng câu hỏi phụ.

"Phi hành gia" 20 tuổi Phạm Thị Mai Hương giành chiến thắng với cách biệt 1 điểm, trở thành quán quân cuộc thi. Cô nhận giải thưởng 1 tỉ đồng và cơ hội làm việc tại BIDV cùng nhiều học bổng giá trị.

6 thí sinh trong trận chung kết

Là thí sinh ít tuổi nhất và không xuất thân từ chuyên ngành kinh tế - tài chính, Phạm Thị Mai Hương đã không ngừng chứng tỏ bản lĩnh qua từng vòng thi.

Tại tứ kết, khi bị nghi ngờ về kinh nghiệm, cô kiên quyết đấu tranh để có cơ hội thi đấu khách quan nhất. Kết quả, Mai Hương không chỉ chiến thắng mã khoá Black Hole mà còn sở hữu số Monee ấn tượng - nền tảng vững chắc cho các phần thi tiếp theo. Tại bán kết, liên tục dẫn đầu về số Monee và có thể bảo toàn tài khoản để đi tiếp, nhưng Mai Hương liên tục dấn thân để chứng tỏ thực lực.

Chia sẻ cảm xúc về hành trình của mình, Phạm Thị Mai Hương cho rằng bài học lớn nhất là tin tưởng vào bản thân, dám bước lên và nỗ lực hết sức.

Học bổng CPA trị giá gần 9.000 AUD thuộc về thí sinh mở thành công Black Hole - Nguyễn Minh Hiếu (Trường ĐH Thương mại)

TS Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, đánh giá cuộc thi là sân chơi giàu thử thách cho bạn trẻ. Những bài toán thị trường đưa ra đòi hỏi thí sinh phải vững chuyên môn, phản ứng nhanh, linh hoạt. Cuộc thi đang giúp thế hệ trẻ hoàn thiện bộ kỹ năng quan trọng nhất để bước vào thị trường tài chính toàn cầu. "Tôi đánh giá cao tính chuyên môn cùng chất lượng nội dung chương trình"- TS Nhan Cẩm Trí nói.

"Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2025" do Thời báo VTV phối hợp cùng Moneyverse thực hiện, là chương trình giáo dục tài chính hàng đầu cho sinh viên Việt Nam.

Lần đầu tiên Trí tuệ nhân tạo Multi-Agent AI trở thành Giám khảo gameshow giáo dục tài chính

Bước sang mùa thứ hai, chương trình lan tỏa đến 54 trường đại học và học viện trên toàn quốc, tiếp tục ghi nhận sự quan tâm lớn của sinh viên khi thu hút gần 250.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, hơn 130 triệu lượt tiếp cận đa nền tảng và hơn 300 triệu lượt xem video.

Dự kiến mùa tiếp theo, "Vũ trụ Đồng tiền" sẽ mở tới 81 đội thi, đặt mục tiêu tiếp cận nhiều hơn nữa những thí sinh năng động trong năm 2026.