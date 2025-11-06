HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh trường học ở TP HCM: Những học sinh đứng quay clip cũng bị xử lý

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trường sẽ tiếp tục điều tra những học sinh mang điện thoại quay clip, có mặt xem bạn đánh nhau nhưng không báo cho nhà trường để tiếp tục xử lý.

Sở GD-ĐT TP HCM ngày 6-11 cho biết Trường THCS An Điền đã có báo cáo chi tiết về sự việc một học sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học.

Theo báo cáo của Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên-TP HCM), sau khi nhận được thông tin, ngày 2-11, ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ với 7 gia đình các em học sinh lên trường để làm việc, xác định các em học sinh mâu thuẫn trong giờ học thể dục nên dẫn đến việc đánh nhau.

Ban giám hiệu đã phối hợp với các bên gia đình đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình học sinh N.T.A.N.

Lúc 7 giờ ngày 3-11, sau khi các em học sinh trình bày sự việc và nguyên nhân dẫn đến đánh nhau, các bên gia đình đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình học sinh bị đánh, đồng thời hứa chi trả chi phí tiền bồi thường. Phụ huynh ban đầu chưa đồng ý nhưng sau đó qua quá trình trao đổi phụ huynh đã đồng ý và ký trong biên bản.

Đến chiều 3-11, phụ huynh của em N.T.A.N đã khám bệnh và mang kết quả về thông báo nhà trường. Nhà trường tiếp nhận thông tin và thông báo đến giáo viên chủ nhiệm của em N. Sau đó, đã liên hệ các giáo viên chủ nhiệm khác và phụ huynh đến nhà để thăm hỏi và thỏa thuận bồi thường nhưng phụ huynh em N. yêu cầu nhà trường mời phụ huynh các bạn khác lên họp lần 3. Đến sáng thứ 4, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 5-11, tại Trường THCS An Điền, nhà trường đã tổ chức cuộc họp phụ huynh giữa các bên liên quan về vụ việc học sinh đanh nhau.

Sau 4 giờ làm việc trao đổi, tất cả các bên gia đình cùng nhà trường họp thống nhất phương án như sau: Phân công tổ tư vấn giúp đỡ tư vấn tâm lý học sinh. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục điều tra những học sinh mang điện thoại quay clip, có mặt xem bạn đánh nhau nhưng không báo cho nhà trường để tiếp tục xử lý đúng quy định. Tuyên truyền chuyên đề về bạo lực học đường có lồng ghép nhắc nhở chung cho học sinh toàn trường.

Nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh trường học ở TP HCM: Những học sinh đứng quay clip cũng bị xử lý - Ảnh 1.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học. Ảnh: Cắt từ clip

Tất cả phụ huynh những em tham gia đánh bạn bồi thường tiền thuốc và chi phí đi lại cho em N.T.A.N theo thỏa thuận giữa các bên. Phụ huynh em học sinh bị đánh và những phụ huynh của học sinh tham gia đánh đã thống nhất giải quyết ổn thỏa với phương án trên.

Về phía nhà trường, sẽ tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm vụ việc. Tổ chức sinh hoạt cho toàn thể học sinh. Công khai hình thức kỷ luật trong tiết chào cờ đầu tuần để răn đe, phối hợp tư vấn tâm lý cho học sinh vi phạm, yêu cầu xóa toàn bộ hình ảnh, clip liên quan trên mạng xã hội và trong thiết bị cá nhân. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp phụ huynh giám sát việc thực hiện.

Hiệu trưởng Trường THCS An Điền khẳng định nhận trách nhiệm, đồng thời căn cứ quy định tại Thông tư 19/2025 của Bộ GD-ĐT và các quy định liên quan, hiện hành để áp dụng hình thức kỷ luật ở mức cao nhất đối với 6 học sinh vi phạm.

Nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh trường học ở TP HCM: Những học sinh đứng quay clip cũng bị xử lý - Ảnh 2.Bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng ngày càng phổ biến

(NLĐO)- Tâm lý của thanh thiếu niên đang có những biến đổi phức tạp. Tình trạng bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng ở một bộ phận giới trẻ ngày càng phổ biến.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở Trường THCS An Điền, TP HCM. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong lúc xếp hàng tại tiết học thể dục của lớp 8A9 vào chiều thứ 6, ngày 31-10, bị thầy dạy thể dục la và dọa sẽ nói với phụ huynh. 

Sau đó, nhóm học sinh đã hẹn nhau vào nhà vệ sinh của trường để "giải quyết". Trong số 6 học sinh tham gia đánh nữ sinh lớp 8A9, chỉ có 2 nữ sinh cùng lớp, còn lại là khác lớp, cùng khối.

