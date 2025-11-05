HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nữ sinh bị nhóm bạn tát, đạp và quăng quật trong nhà vệ sinh trường học

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nhóm này tát, đạp vào mặt, bụng nữ sinh, rồi túm tóc quăng quật nữ sinh xuống đất

Ngày 5-11, mạng xã hội lan truyền clip nữ sinh THCS bị bạn học đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, lúc này các bạn xung quanh quay clip, không can ngăn. Đáng nói sự việc lại xảy ra ngay trong nhà vệ sinh một trường THCS trên địa bàn TP HCM.

- Ảnh 1.

Trong khi nữ sinh bị đánh tới tấp thì nhóm bạn đứng cổ vũ 

Theo clip ghi lại, nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh, rồi chỉ mặt bạn và nói lời thô tục. Không dừng lại ở đó, cả nhóm nữ sinh xông vào đánh hội đồng em này.

Nhóm này liên tục tát và đạp vào mặt, vào bụng nữ sinh, rồi túm tóc quăng quật nữ sinh xuống đất. Trong khi nữ sinh bị đánh thì có rất nhiều bạn đứng xem. Sự việc kéo dài trong khoảng hơn 2 phút.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một phòng vệ sinh ở một trường học trên địa bàn phường Long Nguyên, TP HCM. Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát của một thầy giáo.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết đã nắm được vụ việc và đang cho nắm lại thông tin.

Giáo viên bị xử phạt vì bạo hành trẻ, phụ huynh đòi hoàn lại 1 năm học phí

Giáo viên bị xử phạt vì bạo hành trẻ, phụ huynh đòi hoàn lại 1 năm học phí

(NLĐO) – Sau khi con trai bị giáo viên bạo hành, một phụ huynh ở Gia Lai yêu cầu Trường Mầm non Hoa Sữa hoàn trả 1 năm học phí.

Bé gái ở TP HCM bị mẹ 25 tuổi và người tình 19 tuổi bạo hành: Tiến hành giám định thương tích

(NLĐO) - Bệnh viện đang tiến hành giám định thương tích cho bé gái 9 tuổi. Địa phương cũng đang làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội

Vụ bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh bị bạo hành: Công an làm việc với người cha dượng

(NLĐO) - Ngay sau khi nhận được thông tin bé gái học lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành, Công an xã Cổ Đạm đã làm việc với người này.

bạo hành đánh nhau Long Nguyên nữ sinh AN ĐIỀN
