Nữ sinh bị nhóm bạn tát, đạp và quăng quật trong nhà vệ sinh trường học

Ngày 5-11, mạng xã hội lan truyền clip nữ sinh THCS bị bạn học đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, lúc này các bạn xung quanh quay clip, không can ngăn. Đáng nói sự việc lại xảy ra ngay trong nhà vệ sinh một trường THCS trên địa bàn TP HCM.



Trong khi nữ sinh bị đánh tới tấp thì nhóm bạn đứng cổ vũ

Theo clip ghi lại, nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh, rồi chỉ mặt bạn và nói lời thô tục. Không dừng lại ở đó, cả nhóm nữ sinh xông vào đánh hội đồng em này.

Nhóm này liên tục tát và đạp vào mặt, vào bụng nữ sinh, rồi túm tóc quăng quật nữ sinh xuống đất. Trong khi nữ sinh bị đánh thì có rất nhiều bạn đứng xem. Sự việc kéo dài trong khoảng hơn 2 phút.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một phòng vệ sinh ở một trường học trên địa bàn phường Long Nguyên, TP HCM. Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát của một thầy giáo.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết đã nắm được vụ việc và đang cho nắm lại thông tin.