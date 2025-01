Nữ sinh đâm bạn trai tử vong trong cơn cuồng ghen

Ngày 9-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh Linh (SN 2004), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, mức án chung thân về tội "Giết người".



Nữ bị cáo tại phiên toà

Hồ sơ vụ án thể hiện Linh có quan hệ tình cảm, yêu đương với anh Đ.V.L. (SN 2004) từ năm 2022. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh L. theo học ngành luật, sống riêng tại một chung cư tại quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) còn Linh cũng vào một trường đại học khác, sống trong ký túc xá Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Ngày 30-6-2024, Linh đến căn hộ của anh L. chơi và sau khi cùng ăn tối xong, nữ sinh lấy iPad của bạn trai ngồi xem phim. Khi đó, trên iPad có tin nhắn được gửi đến và Linh cho rằng nó được "bạn gái mới" của anh L. gửi.

Lập tức, Linh đi vào phòng ngủ gặp anh L., hỏi "Tại sao mày lại lừa tao?", đồng thời yêu cầu giải thích về tin nhắn. Anh L. không nói gì, đi ra ngoài phòng khách nhưng bị Linh chặn cửa, không cho ra.

Tiếp tục bị yêu cầu giải thích tin nhắn trên iPad, anh L. cho rằng "bình thường" song Linh đáp: "Bình thường đối với mày nhưng không bình thường đối với tao". Do bực tức, nam thanh niên kéo giật bạn gái ngã ra giường và ghì chặt xuống.

Hai người giằng co, lôi kéo nhau từ trong phòng ngủ ra khu vực bếp. Tại đây, Linh cầm cốc thủy tinh ném xuống nền nhà làm vỡ cốc nên bị anh L. lao vào vật ngã ra sàn.

Linh liền nhặt mảnh vỡ thủy tinh, định tự làm bị thương mình nhưng anh L. giằng được, vứt đi. Ngay sau đó, Linh vùng dậy thoát ra khỏi người bạn trai, đứng lên lấy con dao trên bàn bếp, đâm một nhát trúng ngực anh L..

Bị đâm, nam thanh niên lùi lại còn Linh hoảng sợ, khóc to. Lúc này, anh L. cố an ủi, nói: "Được rồi bình tĩnh lại, anh xin lỗi", và sau đó giật con dao trong tay bạn gái, vứt ra xa.

Anh L. lảo đảo đi vào phòng vệ sinh nhưng bị choáng, ngã xuống. Linh sợ hãi, gọi điện 115 và được hướng dẫn tìm khăn sạch bịt vết thương để cầm máu nên đi lấy bông, bịt vào vị trí vết thương của bạn trai.

Nữ sinh hô hoán, gọi mọi người tới giúp nhưng đáng tiếc, anh C. tử vong do thủng tim, phổi dẫn tới mất máu. Ngay tối đó, Linh đến công an đầu thú và bị tạm giữ về hành vi giết người.

Tại tòa, Khánh Linh thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều lần không kiềm chế được bản thân, bật khóc, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân: "Con xin lỗi hai bác, con xin lỗi gia đình".

Bị cáo cho hay bản thân có tiền sử bệnh động kinh và vẫn đang trong quá trình điều trị. Vì vậy, khi cầm dao đâm về phía người yêu, Linh không ý thức được hành vi của mình và "lúc nhận ra đã quá trễ".

TAND TP Hà Nội xác định hành vi của Linh là đặc biệt nguy hiểm và đã tước đoạt mạng sống người khác, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh. Do đó, đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh Linh tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.