Truy bắt nhanh 2 cha con giết người rồi định bỏ trốn

Sáng 14-12, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa truy bắt nhanh và bàn giao Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và Trác Huỳnh An Thành (SN 2007, con ruột Trung) - cùng ngụ xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - cho Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

2 cha con Trung và Thành

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 12-12, sau khi nhận được tin từ Công an huyện Kiên Lương về vụ giết người xảy ra lúc 16 giờ cùng ngày tại huyện Kiên Lương khiến 1 người tử vong liên quan cha con Trung - Thành, lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn liền chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng, tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ cha con Trung và Thành khi đang lẩn trốn tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn.

Tại cơ quan công an, cha con Trung và Thành đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm chết người tại huyện Kiên Lương. Trong lúc chuẩn bị bỏ trốn khỏi địa phương thì 2 đối tượng này bị Công an huyện Tri Tôn bắt giữ.