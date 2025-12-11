Nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa nhập viện sau khi bị "đánh hội đồng" giữa lớp học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa nhập viện sau khi bị "đánh hội đồng" giữa lớp học

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an ở Thanh Hóa đang vào cuộc xử lý nhóm học sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 10 ngay giữa lớp học khiến nữ sinh này phải nhập viện.

Chiều 11-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa (đóng tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận một nữ sinh lớp 10 của nhà trường bị một số bạn "đánh hội đồng" ngay trong lớp học và hiện công an đang vào cuộc xử lý.

Nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị "đánh hội đồng" giữa lớp học - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 10 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học trước sự thờ ơ của nhiều bạn học. Ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh của gia đình chị Phạm Thị Th. (ngụ phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là mẹ của nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2010; học sinh lớp 10, Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa), nữ sinh bị đánh hội đồng giữa lớp học, chiều tối ngày 9-10, chị nhận được một số video ghi lại cảnh con gái chị bị "đánh hội đồng" ở trường học trong buổi chiều cùng ngày.

"Ngay sau đó, gia đình thấy con có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, kêu đau đầu, gia đình đã tới chính quyền phường Quảng Phú, nơi cháu đang học, để báo cáo sự việc, đồng thời đưa cháu đi bệnh viện thăm khám"- chị Th. cho hay.

Cũng theo chị Th. qua thông tin từ con gái chia sẻ, được biết đầu giờ học buổi chiều ngày 9-12, cô giáo có giao cho N. đi phát sách cho các bạn trong lớp thì có mâu thuẫn nhỏ. Sau đó, N. đã bị các bạn nữ tên T., M. và L. (học cùng lớp) đánh hội đồng ngay giữa lớp.

"Khi xem clip, tôi như rụng rời chân tay. Dù sự việc đã xảy ra mấy hôm rồi, thế nhưng đến nay (ngày 11-12 - PV) con tôi vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đêm nằm ngủ cứ kêu "xin các bạn đừng đánh tớ". Hiện, cháu vẫn chưa đi học trở lại"- chị Th. chia sẻ.

Qua các clip gia đình cung cấp cho thấy nữ sinh N. đã bị đánh nhiều lần ngay trong lớp học và 1 đoạn clip bên ngoài. Điều bất bình là, hầu hết các clip nữ sinh N. bị đánh, có rất đông bạn học (cả nam và nữ) nhưng không ai can ngăn, mà còn có hành động a dua để bạn mình bị đánh.

Nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị "đánh hội đồng" giữa lớp học - Ảnh 2.

Những hình ảnh nữ sinh N. bị đánh hội đồng nhiều lần. Ảnh cắt từ clip

"Sau khi sự việc xảy ra, gia đình báo cáo cơ quan chức năng thì nhà trường và phụ huynh của 2 cháu T. và L. có tới nhà nói chuyện, đồng thời nói sẽ chịu toàn bộ viện phí. Tuy nhiên, điều gia đình lo lắng là con gái đã bị đánh nhiều lần, nếu các cháu không được xử lý nghiêm minh, sự việc có thể tái diễn"- chị Th. cho hay.

Ông Lương Văn Sinh cho biết sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường cũng có cử ban nề nếp mời phụ huynh các em tới làm việc để chấn chỉnh việc này, đồng thời yêu cầu người thân của các nữ sinh tới xin lỗi gia đình em N. và có trách nhiệm lo viện phí cho em N..

"Hiện công an cũng đã vào cuộc để xử lý các cháu theo quy định. Đồng thời, nhà trường sẽ có biện pháp chấn chỉnh học sinh toàn trường tránh xảy ra sự việc tương tự, bảo vệ cháu N. khi đi học trở lại"- ông Sinh cho hay.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường, trong đó có 2 vụ việc nghiêm trọng khiến 2 nam sinh tử vong. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã liên tiếp có các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh vấn đề này.

Tin liên quan

Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ: 3 người đánh, 1 người quay clip

Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ: 3 người đánh, 1 người quay clip

(NLĐO)- Do mâu thuẫn cá nhân nên thiếu nữ 14 tuổi ở Cần Thơ bị nhóm người chặn đánh

Thông tin mới vụ nhóm bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện

(NLĐO) - Hành vi đánh người của 3 bảo vệ là vi phạm pháp luật, Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi đã chấm dứt hợp đồng với những người này.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng đã chuyển trường

(NLĐO) - Bị ảnh hưởng tâm lý do bạn học đánh hội đồng, nữ sinh lớp 7 đã được gia đình chuyển trường.

tỉnh Thanh Hóa đánh hội đồng bạo lực học đường nữ sinh bị đánh học sinh lớp 10 Trường trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo