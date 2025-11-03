HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi đi siêu thị chơi

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi đi siêu thị chơi. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm.

Ngày 3-11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đã phát đi thông báo tìm em Nguyễn Thị N.M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú xã Nghi Phong, TP Vinh cũ).

Nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi đi siêu thị - Ảnh 1.

Nữ sinh M. mất tích một cách bí ẩn. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú phường Vinh Lộc) đã đến Công an phường Vinh Lộc trình báo việc con gái mình là Nguyễn Thị N.M. bị mất tích.

Theo gia đình, khoảng 19 giờ 30 ngày 31-10, sau khi đi học về, em M. đến siêu thị Big C Vinh chơi. Tuy nhiên, sau đó, em không trở về nhà. Gia đình chị H. đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm con nhưng không có kết quả.

Qua trích xuất camera, gia đình phát hiện em M. đã lên xe khách ra Hà Nội. Sau đó, em lại đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Khoảng 14 giờ ngày 2-11, M. tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp em M.. Tuy nhiên, theo người thân thì qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M..

Theo gia đình, trước khi sự việc xảy ra, em M. không có biểu hiện bất thường, không mâu thuẫn với gia đình.

Hiện, Công an phường Vinh Lộc và gia đình đang tiếp tục phối hợp truy tìm tung tích nữ sinh Nguyễn Thị N.M..

