Truy tìm 2 nữ sinh mất tích bí ẩn

Trưa 19-2, cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang truy tìm tung tích 2 nữ sinh là Lê Thanh Băng Xuân và Võ Thanh Phương (cùng học lớp 9D, Trường THCS Thành Nhất – phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).



"Mất tích" bí ẩn

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Xuân) lo lắng kể lại chiều 18-2, theo kế hoạch em đi học phụ đạo tại trường. Tuy nhiên, khoảng 15 giờ cùng ngày, cô giáo gọi điện cho bà hỏi vì sao Xuân không tới lớp.

Ngay sau đó, gia đình đã gọi điện cho bạn bè, người thân để tìm kiếm nhưng không ai biết tung tích của Xuân. Bà Hoa đã dò hỏi bạn học của con thì được biết đầu giờ chiều cùng ngày, Xuân và Phương có tới trường nhưng đứng ở ngoài cổng. Khi đến giờ học, cả 2 không vào lớp.

Phụ huynh của 2 nữ sinh trình báo với cơ quan công an

Tương tự, bà Nguyễn Hoàng Bích Thủy (mẹ Phương) cũng hết sức lo lắng cho biết gia đình đã liên lạc với những người bạn, người thân nhưng tất cả đều không biết em đang ở đâu.

Còn theo thầy Nguyễn Đức Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Nhất, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19-2, phụ huynh của 2 em tới trường thông báo 2 em không về nhà đêm qua. Ngay sau đó, thầy Huy đã mời 2 bạn học cùng lớp lên dò hỏi thì được biết 2 em hay chơi với một nhóm thiếu niên ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thầy Huy đã chở 2 phụ huynh tới Công an xã Ea Nuôl trình báo vụ việc.

Trường THCS Thành Nhất nơi 2 nữ sinh theo học

Ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng Công an xã Ea Nuôl, cho biết sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã mời các thiếu niên về trụ sở lấy lời khai. Hiện công an xã đã thông báo vụ việc cho cấp trên và đang tổ chức tìm kiếm các em ở những địa điểm vắng người.

Lời khai mâu thuẫn

Theo bà Hoa và Thủy, do Xuân và Phương hay chơi điện thoại nên mới đây ,cả 2 gia đình thu điện thoại lại, để các em tập trung vào học tập. Chiều 18-2, từ Facebook của con lưu trên điện thoại, 2 bà đã vào nhắn tin, gọi điện hỏi những người bạn ở xã Ea Nuôl nhưng các em này đều trả lời không gặp Xuân, Phương.

Thầy Huy cho biết sau khi mời các thiếu niên chơi cùng 2 em lên công an xã thì 3-4 em đều nói không biết thông tin gì về 2 nữ sinh. Tuy nhiên, 2 em khác thì nói hôm qua cả nhóm đã gặp 2 nữ sinh tại tiệc chia tay của Phùng Tiến Nam (SN 2000, ngụ xã Ea Nuôl).

"Chúng tôi không hiểu sao chiều 18-2, tất cả các em này đều gặp 2 nữ sinh tại tiệc chia tay mà gia đình và nhà trường hỏi thì ban đầu các thiếu niên này nói không biết" – thầy Huy băn khoăn.

Bà Hoa và bà Thủy kể lại vụ việc với phóng viên. Ảnh B.N

Theo Phùng Tiến Nam, trưa 18-2, Nam tổ chức tiệc chia tay để đi bộ đội. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi tiệc đã tàn thì 2 nữ sinh tới rồi cùng ngồi chơi với nhóm bạn. Đến khoảng 15 giờ, do có 1 người bạn cũng làm tiệc chia tay để đi bộ đội nên Nam đã lên đó, còn mọi người vẫn ngồi ở nhà mình. Tối cùng ngày, Nam về nhà thì không còn ai.

Còn theo một thiếu niên trong nhóm, 2 nữ sinh ngồi chơi tại nhà Nam đến khoảng 17 giờ rồi ra về. Khuya cùng ngày, 1 trong 2 nữ sinh đã nhắn tin qua Facebook nói đi xa rồi, đừng có tìm. Khi mọi người nói điện thoại 2 em đã bị gia đình thu, không thể nhắn tin được thì thiếu niên này nói có thể 2 bạn vào tiệm internet nhắn.

Ông Linh xác nhận ban đầu, các thiếu niên này khai không biết sau đó mới thừa nhận gặp nhau vào chiều 18-2. Tuy nhiên, khi hỏi vì sao lại giấu thông tin thì các em nói sợ bị liên lụy nên nói không biết.

Theo gia đình 2 em và thầy hiệu trưởng, từ trước đến nay 2 nữ sinh rất ngoan hiền, chưa bao giờ bỏ học, bỏ nhà đi xa. Trong những ngày gần đây, 2 nữ sinh cũng không có biểu hiện gì bất thường.

