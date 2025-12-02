HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh ngay trong trường học

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Theo gia đình, sau khi bị đánh tại trường, nữ sinh này bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, thường xuyên trùm chăn khóc

Sáng 2-12, UBND phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng (đường Phan Đăng Lưu) báo cáo vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị bạn vây đánh hội đồng ngay trong trường học.

Trước đó, tối 1-12, chị T.D đăng tải lên mạng xã hội bài viết kèm nội dung con gái chị là cháu Đ.T.N.T (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng) bị bạn học vây đánh. Chị T.D cho biết sau đó, T. bị yêu cầu viết bản tường trình rồi lên lớp học tiếp. Đến khi bị chóng mặt không chịu nổi, nữ sinh này mới được thầy cô gọi báo cho gia đình.

Một phần clip nữ sinh Đ.T.N.T bị bạn vây đánh ngay trong trường học

Hình ảnh clip đăng tải cho thấy nhóm học sinh mặc đồ thể dục, tại khu thể thao của trường. Lúc này, nhiều học sinh cả nam và nữ vây quanh một nữ sinh. 

Sau khi được bạn xung quanh khích bác, một nữ sinh đã lao vào đánh tới tấp Đ.T.N.T Khi cả hai đang giằng co thì một nữ sinh khác cũng lao vào đạp T. Sau khi bị đánh, T. khóc và lặng lẽ rời khỏi nơi học thể dục.

Đáng chú ý, khi xảy ra sự việc, nhiều học sinh không can ngăn mà còn hô hào, kích động. Thậm chí, khi T. bật khóc rời khỏi nơi học thì một số học sinh còn chạy theo quay clip, chế giễu.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh ngay trong trường học - Ảnh 1.

Đ.T.N.T bị ảnh hưởng tâm lý sau khi bị bạn học vây đánh hội đồng

Trao đổi với phóng viên, chị T.D cho biết sự việc xảy ra hôm 28-11, trong giờ học thể dục. Khi về nhà, con gái chị kể lại rằng trước đó, trong giờ học mỹ thuật, T. được bạn nữ tên P. cho mượn bài; đến giờ học thể dục thì đòi lại. T. bảo để về nhà tìm thì bị P. đánh... 

"Con tôi giờ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, ở nhà thường xuyên trùm chăn khóc" - chị T.D lo lắng.

Tin liên quan

VIDEO: Nhóm người vây đánh, ép thiếu nữ quỳ giữa đường gây phẫn nộ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Một đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cảnh nhóm người bắt một thiếu nữ quỳ giữa đường, túm tóc và liên tục tát vào mặt gây phẫn nộ ở Quảng Trị.

Kết quả điều tra vụ nữ y sĩ bị 3 người đàn ông vây đánh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã có kết quả điều tra bước đầu vụ việc nữ y sĩ bị 3 người đàn ông vây đánh dã man ngay tại trạm y tế xã.

Triệu tập 4 thiếu niên vây đánh dã man nữ sinh lớp 7

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệu tập nhóm thiếu niên đánh dã man nữ sinh lớp 7 khiến em này nghỉ học, không dám về nhà.

