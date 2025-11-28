HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Nhóm người vây đánh, ép thiếu nữ quỳ giữa đường gây phẫn nộ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cảnh nhóm người bắt một thiếu nữ quỳ giữa đường, túm tóc và liên tục tát vào mặt gây phẫn nộ ở Quảng Trị.

VIDEO: Nhóm người vây đánh thiếu nữ giữa đường gây phẫn nộ ở Quảng Trị

Những ngày qua, trên Facebook xuất hiện video ghi lại sự việc được cho xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Clip cho thấy một nhóm khoảng 3-4 người vây quanh một cô gái trẻ, ép nạn nhân quỳ xuống xin lỗi.

Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng được cho là người cầm đầu, liên tục túm tóc và tát mạnh vào mặt nạn nhân. Ngay sau đó, một cô gái đeo khẩu trang cũng lao đến, giáng thêm nhiều cái tát. Khi có phương tiện chạy ngang qua, nhóm này tạm dừng rồi tiếp tục quay lại đánh.

VIDEO: Nhóm người vây đánh, ép thiếu nữ quỳ giữa đường gây phẫn nộ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Thiếu nữ bị ép quỳ, vây đánh giữa đường

Hình ảnh bạo lực khiến nhiều người xem phẫn nộ, để lại hàng trăm bình luận chỉ trích, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nhóm người có hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật.

Ngày 28-11, UBND xã Bắc Trạch cho biết địa phương đã nắm được sự việc và phối hợp lực lượng chức năng xác minh, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip để xử lý theo quy định.

