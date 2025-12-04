HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ sinh lớp 7 bị bạn học vây đánh: UBND Gia Lai ra văn bản khẩn

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi nữ sinh lớp 7 bị bạn học vây đánh ngay tại trường học, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo khẩn cấp ngăn chặn bạo lực học đường.

Ngày 4-12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo khẩn chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Động thái trên của UBND tỉnh Gia Lai được thực hiện sau khi một nữ sinh lớp 7, Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) bị bạn học vây đánh ngay trong trường học gây xôn xao dư luận.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn học vây đánh: UBND Gia Lai ra văn khẩn ngăn chặn bạo lực học đường - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn học vây đánh ngay trong trường học

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thống Nhất khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan. Việc xử lý phải bảo đảm "nghiêm, đúng, đủ", đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15-12-2025.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT Gia Lai cùng UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Các trường học tích cực xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực và xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Clip nữ sinh bị vây đánh được phát tán trên mạng xã hội

Các trường cũng phải tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục hiệu quả.

Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác các hành vi bạo lực học đường. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ quan công an, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi bạo lực học đường.

Nữ sinh bị vây đánh trong trường học

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 28-11, trước giờ học giáo dục thể chất (học trái buổi), em Đ.T.N.T (học sinh lớp 7.1, Trường THCS Tôn Đức Thắng) bị 2 bạn nữ cùng lớp vây đánh. Lúc này, nhiều học sinh khác đứng ngoài không can ngăn mà hô hào, kích động. Sau khi bị đánh, em Đ.T.N.T khóc, lặng lẽ rời khỏi lớp học thì vẫn bị các bạn học đuổi theo chế giễu, quay clip.

Theo Trường THCS Tôn Đức Thắng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do em Đ.T.N.T mượn bài mỹ thuật của em T.T.P để nộp cho giáo viên dạy bộ môn. Khi em T.T.P đòi lại bài, em Đ.T.N.T chưa tìm thấy để trả. Sau đó, T.T.P đã xông vào đánh Đ.T.N.T và T.T.H.T cũng tham gia.

