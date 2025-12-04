Nữ sinh lớp 7 bị bạn học vây đánh: UBND Gia Lai ra văn bản khẩn

Ngày 4-12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo khẩn chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Động thái trên của UBND tỉnh Gia Lai được thực hiện sau khi một nữ sinh lớp 7, Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) bị bạn học vây đánh ngay trong trường học gây xôn xao dư luận.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn học vây đánh ngay trong trường học

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thống Nhất khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan. Việc xử lý phải bảo đảm "nghiêm, đúng, đủ", đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15-12-2025.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT Gia Lai cùng UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Các trường học tích cực xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực và xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Clip nữ sinh bị vây đánh được phát tán trên mạng xã hội

Các trường cũng phải tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục hiệu quả.

Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác các hành vi bạo lực học đường. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ quan công an, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi bạo lực học đường.