Ngày 30-3, Trung tâm Y tế Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều trị cho em E.T.K.L. (lớp 7, Trường THCS 19/8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) sau khi bị bạn học đánh.

Trường THCS 19/8 nơi liên tiếp xảy ra nữ sinh đánh nhau

Theo Trung tâm Y tế Cư Kuin, em L. bị gãy xương sườn số 1, nhiều vết thương và xây xước vùng vai, cánh tay. Nữ sinh đang được điều trị, theo dõi trong tình trạng đau nhức vùng đầu.

Bà E. (mẹ của L.) cho biết bà đã làm đơn gửi cơ quan công an về việc con gái bị đánh đến mức nhập viện. "Tình trạng bạo lực học đường rất nguy hiểm nên tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh" – bà E nói.

Em E.T.K.L. bị gãy xương sườn, đang điều trị tại bệnh viện

Lãnh đạo Trường THCS 19/8 cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi UBND xã Ea Ktur và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về vụ việc nữ sinh đánh nhau khiến một học sinh lớp 7 phải nhập viện điều trị. Nhà trường chờ kết quả xác minh của cơ quan công an để có căn cứ xử lý phù hợp với học sinh vi phạm.

Một nữ sinh lớp 6 của Trường 19/8 nhập viện sau khi bị bạn đánh

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 26-3, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên em H. (lớp 8, Trường THCS 19/8) lao vào đánh khiến em L. phải vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.

Tiếp đó, chiều 29-3 một nữ sinh lớp 8 của trường này lao vào đánh nữ sinh lớp 6 khiến em này phải nhập viện.

Về thông tin nữ sinh lớp 6 bị gãy chân, lãnh đạo nhà trường khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Theo vị này, nữ sinh lớp 6 đã bị gãy ngón chân áp út trong quá trình chơi thể thao và đang điều trị. Trong lúc xảy ra vụ việc chiều 29-3, vị trí chấn thương cũ bị va chạm, phải đến bệnh viện để bó bột.

Hai vụ việc học sinh đánh nhau đều có rất đông bạn học theo dõi, hô hào và quay clip đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.