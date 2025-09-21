HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ sinh viên bị bắt cóc online, chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nữ sinh viên ở TP HCM bị bắt cóc online xuống tận Cà Mau thuê khách sạn ở 1 mình và chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo.

Chiều 21-9, tin từ Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương giải cứu 1 nữ sinh viên bị bắt cóc online.

Nữ sinh viên bị bắt cóc online, chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo- Ảnh 1.

Gia đình trình báo công an về việc nữ sinh viên bị bắt cóc

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng ông T. (ngụ phường Tuy Hòa) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn đến Công an phường Tuy Hòa trình báo về sự việc con gái là sinh viên một trường đại học tại TP HCM bị bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Do quá lo lắng cho sự an nguy của con gái, vợ ông T. đã chuyển cho các đối tượng 17 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện đe doạ, thúc ép gia đình chuyển tiếp 400 triệu đồng, nếu không con gái ông sẽ bị "nguy hiểm đến tính mạng".

Tiếp nhận sự việc, Công an phường Tuy Hòa nhận định đây là vụ bắt cóc online nên trấn an gia đình bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai. Đồng thời, trao đổi thông tin với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM về vụ việc để phối hợp giải quyết.

Với sự phối hợp của lực lượng công an các địa phương, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi ở của con gái ông T. tại tỉnh Cà Mau.

Nữ sinh viên này bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, gọi điện báo liên quan đến một vụ án ma tuý. Lợi dụng lo lắng của nữ sinh viên này, các đối tượng đã thao túng tâm lý, yêu cầu xuống Cà Mau, thuê khách sạn ở một mình.

Tại đây, các đối tượng yêu cầu nữ sinh viên tự chụp hình ảnh "giả" mình đang bị bắt cóc và hình ảnh nhạy cảm gửi cho chúng.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu nữ sinh viên tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai.

Sau khi chiếm được quyền truy cập tài khoản zalo, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh do nữ sinh viên chụp rồi cắt ghép, dàn dựng cảnh đang bị bắt cóc và gửi cho gia đình.

Bị các đối tượng thao túng tâm lý, hoảng sợ nên gia đình đã chuyển 17 triệu đồng.

Tin liên quan

Đối tượng "bắt cóc online" dọa cho Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai "về vườn"

Đối tượng "bắt cóc online" dọa cho Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai "về vườn"

(NLĐO)-Khi giải cứu được nữ sinh, đối tượng "bắt cóc online" gọi điện dọa cho Phó trưởng công an phường Xuân Lập "về vườn"

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

(NLĐO) – Nam sinh viên bị các đối tượng Campuchia lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc online và tống tiền 450 triệu đồng

Giải cứu thành công nam thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng

(NLĐO) – Nam thanh niên ở Đà Nẵng tự nhốt mình trong phòng, yêu cầu người nhà chuyển 200 triệu đồng cho các đối tượng rồi mới dám về.

