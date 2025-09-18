HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nam sinh viên bị các đối tượng Campuchia lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc online và tống tiền 450 triệu đồng

Ngày 18-9, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kịp thời giải cứu thành công 1 nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng.

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng- Ảnh 1.

Nam sinh viên kể lại quá trình bị bắt cóc online

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Công an phường Tân An đã nhận được tin báo của một người dân trú tại tỉnh Đồng Nai về việc con trai ông là L.N.Đ.T. (18 tuổi, sinh viên trường đại học tại Đắk Lắk) bị kẻ xấu bắt, tra tấn đánh đập và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng, nếu không sẽ bán sang Campuchia.

Ngay trong đêm, Công an phường Tân An đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương tổ chức xác minh. Bên cạnh đó, Công an phường cũng đã vận động người nhà của T. bình tĩnh, duy trì liên lạc với các đối tượng lừa đảo để kéo dài thời gian xác minh và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện T. đang ở 1 mình trong phòng tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Tân An. Thời điểm này, T. vẫn đang bị các đối tượng giả danh là công an uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý.

Công an phường Tân An đã động viên, đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh thêm thông tin, địa chỉ các đối tượng lừa đảo.

Kết quả xác định địa chỉ IP mà các đối tượng đang sử dụng để liên lạc với nam sinh viên là ở Campuchia… Sau khi được giải cứu, T. bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bị nhóm đối tượng dẫn dắt, thao túng tâm lý, bắt cóc online.

Theo đó, từ vài ngày trước đó, T. liên tiếp nhận được điện thoại hỏi rằng anh có phải là nghi phạm L.N.Đ.T. hay không rồi tắt máy. Từ đó, anh T. cảm thấy ức chế và chặn số này thì bị số khác gọi tới.

Đến trưa 16-9, các đối tượng gọi thông báo nam sinh viên liên quan đến 1 vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền, yêu cầu hợp tác điều tra.

Khi anh T. thắc mắc sao không gửi triệu tập thì các đối tượng nói đây là tổ điều tra bí mật. Sau đó, các đối tượng gửi đường link bảo anh T. vào thực hiện chuyển hết tài sản trong tài khoản để chứng minh mình không phải tội. Đồng thời, gửi cho anh T. một lệnh triệu tập. Lúc này anh T. vẫn không tin.

Tuy nhiên, khi các đối tượng gọi video cho xem  thẻ ngành, mặc đồng phục công an, phòng làm việc nhiều người, có cả tài liệu về ma túy và rửa tiền thì anh T. bắt đầu tin mình có liên quan đến vụ việc.

Sau nhiều giờ "làm việc" với công an dỏm, T. được thông báo anh đã bán thông tin cá nhân cho 1 đối tượng tên Hoàng Huy Phát. Anh T. bán thông tin cá nhân cho người này vì bị gia đình bỏ rơi. Sau đó, người tên Phát đã sử dụng thông tin cá nhân của T. để thực hiện các hành vi phạm pháp.

Để giải quyết vấn đề này, các đối tượng 2 lần chuyển tiền cho anh T. và yêu cầu anh ra thuê khách sạn để làm việc. Tại đây, các đối tượng nói muốn chứng minh bản thân trong sạch, anh T. phải phản bác lại cáo buộc liên quan đến vụ án. Trong đó, phải chứng minh bản thân không bị phụ huynh bỏ rơi, là sinh viên du học, trong tài khoản phải có khoảng 450 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện chiêu bài này thì cha mẹ T. phát hiện bất thường, không chuyển tiền nên các đối tượng chuyển sang "phương án 2".

Theo đó, các đối tượng dùng chính tài khoản zalo của T. gọi cho phụ huynh. Đồng thời, hướng dẫn T. la hét, kêu cứu để cha mẹ T. tin là con đang bị các đối tượng đánh đập, tra tấn. Bị các đối tượng thao túng tâm lý nên anh T. đã thực hiện theo, khiến phụ huynh vô cùng lo lắng.

"Các đối tượng liên tục gọi điện thoại đe dọa nếu không gửi tiền sớm là chúng bán con sang Campuchia. Nghe tiếng la hét cầu cứu của con trai, tôi đã tính đi vay mượn tiền để chuyển theo yêu cầu. Rất may sau đó, chồng tôi tỉnh táo hơn, trình báo và công an giải cứu kịp thời" - mẹ của nam sinh viên kể lại.

CLIP: Nam sinh viên kể lại quá trình bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

bắt cóc online nam sinh viên tống tiền
