Nữ tài xế xưng "cháu lãnh đạo Bộ Công an" bị đề nghị phạt 35 triệu, tước bằng lái 23 tháng

Ngày 10-3, tin cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng nữ tài xế ôtô L.H.Tr. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội), vi phạm điều khiển ôtô mà trong cơ thể có nồng độ cồn mức 0,573 mg/l khí thở. Cùng với đó, người phụ nữ này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.



Nữ tài xế L.H.Tr. làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: H.Q.

Ngoài ra, cảnh sát sẽ tiến hành giám định cơ chế hình thành dấu vết trên 2 phương tiện có liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 503, chị L.H.Tr. lái xe ôtô biển số 30H-119.59 di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, va chạm với xe máy của anh N.V.A. đang dừng sát vỉa hè. Sau va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cử tổ công tác có mặt tại hiện trường để điều tra, giải quyết vụ. Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với chị Trang và anh V.A.

Kết quả đo nồng độ cồn của chị L.H.Tr. là 0,573 mg/L khí thở, âm tính với chất ma túy. Anh N.V.A. không có nồng độ cồn trong cơ thể, âm tính với chất ma túy.

Sau sự việc trên, nhiều trang mạng xã hội loan tin nữ tài xế là cháu một lãnh đạo công an. Đại diện Cục CSGT khẳng định thông tin được lan truyền là sai sự thật. Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế L.H.Tr. khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an

Các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch này.