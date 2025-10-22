HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nữ tuyển thủ Tuyết Dung treo giày, làm HLV cho Phong Phú Hà Nam

Quốc An

(NLĐO) - Sau hơn 15 năm gắn bó sân cỏ, Nguyễn Thị Tuyết Dung - biểu tượng của bóng đá nữ Hà Nam - đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 32.

Tuyết Dung vừa qua đã bất ngờ vắng mặt trong danh sách tập trung của tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tuyết Dung đã chính thức giải nghệ.

Cô sẽ chuyển sang công tác huấn luyện, giữ vai trò trợ lý HLV tại CLB Phong Phú Hà Nam, đội bóng mà cô đã gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp.

Tuyết Dung gia nhập trung tâm đào tạo bóng đá nữ Hà Nam từ năm 10 tuổi, sớm thể hiện tố chất kỹ thuật và niềm đam mê với trái bóng tròn. Cô khoác áo đội một Phong Phú Hà Nam từ năm 2010 và được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia năm 2011.

img

Trong 14 năm cống hiến cho tuyển Việt Nam, Tuyết Dung ra sân 131 trận, là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Chân sút CLB Phong Phú Hà Nam ghi 53 bàn, xếp thứ ba trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất, chỉ sau Huỳnh Như (69 bàn) và Lưu Ngọc Mai (57 bàn).

Cô còn cùng tuyển nữ Việt Nam hai lần vô địch Đông Nam Á (2012, 2019), 4 lần giành HCV SEA Games (2017, 2019, 2021, 2023) và góp mặt tại World Cup nữ 2023 ở Úc – New Zealand. Ở cấp CLB, Tuyết Dung giúp Phong Phú Hà Nam giành 1 chức vô địch quốc gia1 Cúp quốc gia.

Với phong độ ổn định, kỹ thuật khéo léo cùng khả năng đá phạt hiểm hóc, Tuyết Dung từng hai lần giành Quả bóng vàng Việt Nam (2014, 2018) và được xem là một trong những cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá nữ nước nhà.

(NLĐO) - Những lá thăm may rủi tại SEA Games 33 - 2025 đã đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng B với các đối thủ gồm Philippines, Myanmar và Malaysia

Tuyết Dung đặt mục tiêu ghi bàn trong trận chung kết cho tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - "Tôi sẽ cố gắng hết mình. Mục tiêu đầu tiên là toàn đội có thể bảo vệ tấm HCV để có lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Mục tiêu thứ hai là bản thân có thể ghi bàn trong trận chung kết" - Tuyết Dung chia sẻ.

Giấc mơ dự World Cup của Tuyết Dung

Tuyển trẻ nam vừa kết thúc hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 thì lúc 17 giờ ngày 3-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân chạm trán chủ nhà Uzbekistan ở lượt đầu tiên bảng B vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020

tuyển nữ Việt Nam SEA Games Tuyết Dung
