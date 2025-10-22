Nữ tuyển thủ Tuyết Dung treo giày, làm HLV cho Phong Phú Hà Nam

Tuyết Dung vừa qua đã bất ngờ vắng mặt trong danh sách tập trung của tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tuyết Dung đã chính thức giải nghệ.

Cô sẽ chuyển sang công tác huấn luyện, giữ vai trò trợ lý HLV tại CLB Phong Phú Hà Nam, đội bóng mà cô đã gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp.

Tuyết Dung gia nhập trung tâm đào tạo bóng đá nữ Hà Nam từ năm 10 tuổi, sớm thể hiện tố chất kỹ thuật và niềm đam mê với trái bóng tròn. Cô khoác áo đội một Phong Phú Hà Nam từ năm 2010 và được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia năm 2011.

Trong 14 năm cống hiến cho tuyển Việt Nam, Tuyết Dung ra sân 131 trận, là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Chân sút CLB Phong Phú Hà Nam ghi 53 bàn, xếp thứ ba trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất, chỉ sau Huỳnh Như (69 bàn) và Lưu Ngọc Mai (57 bàn).

Cô còn cùng tuyển nữ Việt Nam hai lần vô địch Đông Nam Á (2012, 2019), 4 lần giành HCV SEA Games (2017, 2019, 2021, 2023) và góp mặt tại World Cup nữ 2023 ở Úc – New Zealand. Ở cấp CLB, Tuyết Dung giúp Phong Phú Hà Nam giành 1 chức vô địch quốc gia và 1 Cúp quốc gia.

Với phong độ ổn định, kỹ thuật khéo léo cùng khả năng đá phạt hiểm hóc, Tuyết Dung từng hai lần giành Quả bóng vàng Việt Nam (2014, 2018) và được xem là một trong những cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá nữ nước nhà.