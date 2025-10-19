HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam đụng độ Philippines, Myanmar và Malaysia tại SEA Games

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Những lá thăm may rủi tại SEA Games 33 - 2025 đã đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng B với các đối thủ gồm Philippines, Myanmar và Malaysia

Theo những lá thăm may rủi được chủ nhà Thái Lan tiến hành vào chiều 19-10, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B với Myanmar, Philippines và Malaysia. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan sẽ đụng độ Campuchia, Singapore và Indonesia.

Ở nội dung bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam được xếp hạng giống số 1 cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Campuchia rơi vào hạt giống số 2. Philippines và Singapore là hạt giống số 3. Nhóm hạt giống còn lại là Malaysia va Indonesia.

Tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Hai bảng đấu của môn bóng đá nữ tại SEA Games 33

Tại nội dung bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang là đương kim vô địch của giải đấu. Tuyển nữ Việt Nam cũng đang là đội tuyển thành công nhất khi có đến 8 HCV, hơn Thái Lan 3 huy chương.

Đặc biệt, bóng đá nữ Việt Nam còn đang nắm giữ chuỗi 4 lần liên tiếp giành HCV (2017, 2019, 2021 và 2023).

Tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games 33

Nội dung bóng đá nữ sẽ diễn ra với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết. Môn bóng đá nữ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 17-12, riêng bảng B của tuyển nữ Việt Nam thì trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 5-12.

Trong đó, vòng bán kết diễn ra vào 14-12, chung kết và tranh hạng 3 là 17-12. Các trận đấu của môn bóng đá nữ sẽ diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan).



U17 nữ Việt Nam trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu Á

U17 nữ Việt Nam trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu Á

(NLĐO) - Toàn thắng tại vòng loại, U17 nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng D và tấm vé dự VCK châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giành vé vào VCK châu Á 2026

(NLĐO) - Chiều 17-10, tuyển U17 nữ Việt Nam khép lại bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026, với chiến thắng thứ 2 trước Hồng Kông (Trung Quốc).

Hạ Thái Lan 3 bàn, nữ Việt Nam giành HCĐ ASEAN Cup

(NLĐO) - Khép lại trận tranh hạng 3 ASEAN Cup nữ 2025, tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Thái Lan để giành tấm huy chương đồng trên sân nhà.

