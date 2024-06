Nữ VĐQG sắp trở lại, mong chờ Huỳnh Như tái xuất

Theo thông báo mới nhất của VFF, lượt về giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2-7 đến 2-8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam. Giải sẽ có 13 trận đấu được VTVCab và VFF Channel truyền hình trực tiếp phục vụ khán giả.



Điểm qua về các đội tranh chức vô địch, TP HCM 1 trước giải có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng nhân sự nhưng các học trò của HLV Kim Chi vẫn duy trì được sự ổn định và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Xếp thứ nhì là Hà Nội 1 với 16 điểm. Cùng 14 điểm, Thái Nguyên T&T đứng thứ ba do hơn chỉ số phụ so với Than KSVN.

TP HCM 1 và Hà Nội 1 vẫn là hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay



Trên đường đua, TP HCM 1 vẫn chiếm ưu thế nhờ thành tích bất bại ở giai đoạn lượt đi. Trong 7 trận đấu tại lượt đi, TP HCM 1 thắng 6 trận và chỉ hòa 1 trận duy nhất trước Than KSVN.

Tuy nhiên, chiến thắng đến với Thùy Trang và đồng đội không hề dễ dàng. Do đó, họ cần phải tập trung tối đa cho giai đoạn lượt về trước khi nghĩ về việc bảo vệ chức vô địch giành được ở mùa giải năm ngoái.

Trong khi đó, Hà Nội 1 vẫn được xem là đối trọng lớn nhất của đại diện thành phố mang tên Bác trong nhiều năm qua. Sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng một Hải Yến đang có phong độ ổn định, đội bóng thủ đô vẫn còn nhiều cơ hội để hướng tới cuộc "lật đổ" sự thống trị của TP HCM 1.

Với Thái Nguyên T&T, đội bóng này nhận được sự hậu thuẫn lớn về tài chính từ nhà tài trợ. Chuyển nhượng nhiều cầu thủ chất lượng, đội bóng xứ chè nhanh chóng cải thiện thành tích và hoàn toàn có cơ hội giành huy chương đầu tiên sau nhiều năm. Thái Nguyên T&T của HLV Đoàn Việt Triều vẫn đang tiếp tục chiêu mộ thêm cầu thủ chất lượng để hướng tới tham vọng vô địch.

Huỳnh Như trở về nước vào ngày 14-6 sau khi hết hợp đồng với Lank FC

Trong những ngày còn lại, Thái Nguyên T&T và TP HCM 1 là hai đội nổi bật nhất trong cuộc đua tranh chữ ký của Huỳnh Như. Trước đó, cô gái Trà Vinh đã trở về nước vào ngày 14-6 và trở quê nhà cùng gia đình nghỉ ngơi khi chưa quyết định về tương lai.

Giờ đây sự mong chờ nhất của người hâm mộ làng cầu nữ là sự trở lại ngôi sao số 1 Huỳnh Như ở giải VĐQG nữ. Huỳnh Như và các đội bóng đang gấp rút chốt tương lai và ổn định khi giải đấu chỉ còn chưa đầy 1 tuần sẽ khởi tranh trở lại.

Trước đó, ông Huỳnh Thanh Liêm - cha Huỳnh Như - đã bày tỏ với Báo Người Lao Động mong muốn con gái thi đấu ở quốc nội để gần gia đình hơn.

Với sự trở lại của Huỳnh Như, giải đấu sẽ càng thêm phần thu hút người hâm mộ sau 2 mùa giải không được theo dõi cô thi đấu.