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Kinh tế

Nửa tháng bán xăng E10 trên toàn quốc, những diễn biến mới nhất

Lê Thúy

(NLĐO) - Theo Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe xăng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10.

Báo cáo về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam (từ ngày 6 đến 11-6), Tổ Công tác triển khai Thông tư 50 của Bộ Công Thương cho biết số liệu thống kê đến hết ngày 8-6, trong 8 ngày đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 310,6 triệu lít, bao gồm 290,5 triệu lít xăng E10 và 20,1 triệu lít xăng E5.

Bán xăng E10 trên toàn quốc, những diễn biến mới nhất - Ảnh 1.

Hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10

Hiện có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4/8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn đang thực hiện sản xuất, cung ứng mặt hàng này. Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Về hệ thống phân phối, đến nay cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định.

Đã lập đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10

Song song với công tác triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai E10 diễn ra đúng quy định. Bộ Công Thương đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học, dự kiến triển khai từ ngày 12-6 đến ngày 13-6.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi tình hình cung ứng xăng E10, hoạt động nhập khẩu và mua bán ethanol nhiên liệu (E100), qua đó kịp thời điều phối cung cầu và xử lý các khó khăn phát sinh.

"Kết quả tiêu thụ tăng trưởng liên tục trong những ngày đầu triển khai cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với nhiên liệu sinh học đang được cải thiện, khẳng định tính khả thi của lộ trình sử dụng xăng E10" – Bộ Công Thương cho hay.

Cũng theo báo cáo của Tổ công tác, Cục Công nghiệp cho hay kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN và Hiến chương Nhiên liệu toàn cầu (Worldwide Fuel Charter - WWFC).

Đối với nhóm phương tiện nhập khẩu, Cục Công nghiệp đã ban hành Công văn số 1395 ngày 8-6 gửi Cục Xuất nhập khẩu phối hợp làm việc với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhằm cung cấp danh mục các dòng xe nhập khẩu tương thích với xăng E5 và E10, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cục Công nghiệp đã hoàn thành xây dựng bộ tài liệu và tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật kèm hình ảnh minh họa đối với các nhóm phương tiện cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học, bao gồm xe quá cũ, xe sử dụng bộ chế hòa khí, phương tiện lâu không bảo dưỡng, thiết bị nông nghiệp, máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy bơm nước, máy phát điện, tàu thuyền nhỏ và các động cơ xăng chuyên dụng.

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