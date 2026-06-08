Bộ Công Thương có chỉ đạo mới về xăng E10

Theo thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì theo quy chuẩn quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước; đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31-12-2030.



Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường

Tại Văn bản 1781 ngày 8-6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn; đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng "Quanh tôi", Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12-6-2026.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ; thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh; thời điểm đổ xăng; loại xe, năm sản xuất; nội dung phản ánh và đề nghị. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ công tác xác minh, xử lý.