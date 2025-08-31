Núi Cấm mùa Vu Lan – Hành trình trở về suối nguồn an yên

Tháng Bảy âm lịch, khi sắc trời nhuộm màu trầm mặc, khi hương sen còn vương trong gió và tiếng chuông chùa ngân nga lan khắp núi rừng, cũng là lúc lòng người khẽ bồi hồi hướng về mùa Vu Lan báo hiếu.

Ngọn núi Linh Thiêng

Trên đỉnh Núi Cấm – ngọn núi thiêng giữa lòng An Giang, mùa Vu Lan trở thành hành trình trở về, không chỉ tìm lại cội nguồn yêu thương mà còn tìm thấy suối nguồn an yên nơi tâm hồn.

Cung đường tuyệt đẹp bên triền Núi Cấm - trong bóng hoàng hôn

Từ bao đời nay, Núi Cấm đã được xem là trung tâm tín ngưỡng linh thiêng bậc nhất miền Tây. Ngọn núi cao vời vợi, mây trắng phủ quanh năm, tựa như mái nhà che chở cho muôn dân. Người ta tin rằng linh khí hội tụ nơi đây không chỉ mang đến sự mầu nhiệm, còn là nguồn năng lượng giúp tâm hồn con người được gột rửa, thanh thản hơn sau những ngày tháng nhiều lo toan.

Trong mùa Vu Lan, từng dòng người từ khắp miền quê nườm nượp hành hương lên núi. Có người đi để dâng nén hương tưởng nhớ cha mẹ đã khuất, có người mang theo ước vọng cầu bình an cho đấng sinh thành, cho gia đình, cho bá tánh. Trên những con đường dốc quanh co phủ đầy bóng cây, bước chân hành hương trở nên chậm rãi, lặng lẽ, như để nhường chỗ cho tiếng lòng vang vọng: "Hiếu hạnh là gốc của đạo, cũng là con đường dẫn lối đến an yên".

Đứng trước tượng Phật Di Lặc uy nghi sừng sững trên đỉnh núi, ánh mắt hiền từ, nụ cười an lạc của Ngài như xoa dịu trái tim người con. Bỗng chốc, bao nhọc nhằn dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tinh khôi. Người ta khẽ chắp tay, khẽ cúi đầu, khẽ thì thầm lời nguyện cầu: mong cho cha mẹ khỏe mạnh, gia đạo hưng thịnh, chúng sinh an lành. Đó không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là một cách trở về, một cách tìm lại chính mình.

Bao tổn thương đều được xoa dịu và chữa lành

Vu Lan ở Núi Cấm không chỉ dừng lại ở sự linh thiêng của nghi lễ, mà còn là hành trình chữa lành. Giữa tiếng chuông chùa trầm hùng, giữa sắc vàng của hoa đăng lung linh trong đêm, tâm hồn mỗi người như được thanh tẩy. Ta học cách buông bỏ giận hờn, nhẹ lòng trước những điều không trọn vẹn, để thay bằng sự biết ơn và yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, Núi Cấm không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là chốn để con người tìm về bình an nội tại.

Quay về an trú với những giá trị tâm linh sâu sắc

Hành trình để trái tim dẫn lối!

Vu Lan là mùa báo hiếu, nhưng cũng là mùa để con người học cách yêu thương nhiều hơn, sống thiện lành hơn. Và Núi Cấm, với linh khí ngàn năm, đã trở thành nơi giúp con người kết nối với suối nguồn yêu thương ấy. Ở đó, người ta không chỉ tìm thấy phước lộc cho gia đình, mà còn tìm thấy một hành trang quý báu: sự bình thản trong tâm hồn.

Mỗi hoa đăng là một thông điệp

Dịp Vu Lan năm nay, hãy để trái tim dẫn lối bạn đến Núi Cấm. Hãy thắp một nén hương thành kính, thả một ngọn hoa đăng ước nguyện, buông đi một muộn phiền, và mở rộng vòng tay với cuộc đời. Vì hạnh phúc, đôi khi, chẳng nằm ở điều to lớn; mà chỉ đơn giản là được sống hiếu hạnh, được sum vầy và được bình yên trong chính trái tim mình.



