Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Bích Thủy dồn sức cho hoạt động biểu diễn chào mừng Quốc khánh và mùa Vu Lan

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Những hoạt động văn nghệ mang ý nghĩa cộng đồng được ca sĩ Bích Thủy tổ chức đã tạo được tiếng vang trong xã hội


Ca sĩ Bích Thủy dồn sức cho hoạt động biểu diễn chào mừng Quốc khánh và mùa Vu Lan - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc của ca sĩ Bích Thủy chính là đem lại niềm vui cho mọi người

Trong không khí rộn ràng hướng về Quốc khánh 2-9 và mùa Vu Lan báo hiếu, đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn" đã khởi động chuỗi chương trình biểu diễn phục vụ khán giả nhiều tỉnh, thành. Nữ ca sĩ Bích Thủy, linh hồn của đoàn, cho biết cả tập thể đang dốc hết sức lực và tình yêu nghệ thuật để mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa cho công chúng. 

Ca sĩ Bích Thủy và những chuyến lưu diễn của đam mê và tình thương

"Từ mờ sáng tinh mơ, khi bao người còn say giấc, đoàn "Tình ca Bắc Sơn", thuộc Tập đoàn An Nông của chúng tôi đã tất bật lên đường. Mang theo niềm đam mê và tình thương, hôm nay (30-8) đoàn có một lịch diễn dày đặc với ba điểm dừng: 9g30 tại chùa Thiên Tường – Cổ Thạch, Bình Thuận, lúc 14g00 tại chùa Đàm Hoa – Tuy Phong, Bình Thuận và 20g00 tại Tịnh Thất Bảo Lâm – Hàm Tân, Bình Thuận. Một ngày dài di chuyển, mồ hôi nhọc nhằn, nhưng nụ cười và tiếng hát vẫn luôn rực sáng trên môi mỗi thành viên. Đến khi kết thúc suất diễn cuối, đoàn lại lặng lẽ trở về TP HCM trong đêm khuya, kịp rạng sáng hôm sau lại tiếp tục chuẩn bị cho 3 suất diễn ngày 31-8 bắt đầu từ 7 giờ sáng" – ca sĩ Bích Thủy chia sẻ.

Ca sĩ Bích Thủy dồn sức cho hoạt động biểu diễn chào mừng Quốc khánh và mùa Vu Lan - Ảnh 2.

Ca sĩ Bích Thủy

Không chỉ là một hành trình nghệ thuật, những chuyến lưu diễn ấy còn là minh chứng cho tinh thần cống hiến bền bỉ. Lịch diễn liên tục, di chuyển xa xôi, nhưng đoàn vẫn giữ cho mình sự tươi mới, cháy hết mình trong từng ca khúc.

Theo ca sĩ Bích Thủy, chương trình ngày 31-8 sẽ mang đậm màu sắc hào hùng và rực rỡ của những bản nhạc cách mạng, hướng đến chào mừng Quốc khánh 2-9, như một lời tri ân gửi đến nhân dân. Đặc biệt, "dẫu vất vả, đoàn "Tình ca Bắc Sơn" vẫn nguyện hết lòng mang tiếng hát và niềm vui đến với mọi người, ở bất cứ nơi đâu" – Ca sĩ Bích Thủy nhấn mạnh.

Ca sĩ Bích Thủy dồn sức cho hoạt động biểu diễn chào mừng Quốc khánh và mùa Vu Lan - Ảnh 3.

Ca sĩ Bích Thủy và chương trình ngày 30-8-2025

Từ đầu năm 2025 đến nay, đoàn đã thực hiện hơn 100 suất diễn, trải dài từ thành phố đến các vùng quê, các ngôi chùa, thôn xóm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong mùa lễ lớn và mùa Vu Lan, đoàn sẽ tiếp tục biểu diễn thêm hơn 50 suất. Đây là con số ấn tượng, là thước đo cho sự gắn bó của đoàn với khán giả mọi miền.

Ca sĩ Bích Thủy kết nối những yêu thương

Đồng hành trong những chuyến đi này, ca sĩ Hạ Châu – người con thứ 5 của cố NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn - đã bày tỏ: "Điều khiến tôi xúc động là ở bất cứ điểm diễn nào, khán giả cũng dành cho chúng tôi sự đón nhận nồng nhiệt. Nhìn ánh mắt vui tươi của các cụ già, nụ cười trong sáng của các em nhỏ, tôi càng thấy rõ ý nghĩa nhân văn của hoạt động này". 

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ Bích Phượng – con gái của cố NSND Út Trà Ôn - chia sẻ: "Những chuyến đi này không đơn thuần là biểu diễn, mỗi chuyến đi còn là cơ hội để chúng tôi mang nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, được hòa mình vào tình yêu thương của cộng đồng. Tôi thật sự hạnh phúc khi góp phần nhỏ bé vào chuỗi chương trình đầy ý nghĩa của đoàn".

Ca sĩ Bích Thủy dồn sức cho hoạt động biểu diễn chào mừng Quốc khánh và mùa Vu Lan - Ảnh 4.

Ca sĩ Bích Thủy và chương trình ngày 30-8-2025

Với ca sĩ Bích Thủy cùng các cộng sự, nghệ thuật không chỉ dừng ở sân khấu mà còn là hành trình sẻ chia, lan tỏa tình yêu, niềm tin và giá trị nhân văn. Chính sự bền bỉ ấy đã làm nên một đoàn "Tình ca Bắc Sơn" đầy sức sống, gắn bó cùng công chúng trên mọi nẻo đường đất nước.

Các ca khúc mang âm hưởng dân ca và những trích đoạn của dòng kịch Bắc Sơn đã được ca sĩ Bích Thủy dàn dựng mới, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả đã yêu mến những sáng tác của nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn. 

Dù đã rời xa khán giả, âm nhạc, nhưng công chúng vẫn yêu mến tài năng và nhân cách của cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn.

"Tôi trân quý những tình cảm mà công chúng đã dành cho ba tôi. Những việc tôi làm cũng từ di nguyện của ông, đem niềm vui đến cho cộng đồng và góp sức giúp bà con nghèo trên mọi miền đất nước vơi bớt phần nào khó khăn" - ca sĩ Bích Thủy nói.


Tin liên quan

Bích Thủy, Thanh Hằng, Bùi Trung Đẳng hội ngộ tri ân NSƯT – nhạc sĩ Bắc Sơn

Bích Thủy, Thanh Hằng, Bùi Trung Đẳng hội ngộ tri ân NSƯT – nhạc sĩ Bắc Sơn

(NLĐO) – Từ ý tưởng của ca sĩ Bích Thủy, con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn, nhiều chương trình nghệ thuật vinh danh ông đã được các nghệ sĩ hưởng ứng

Ca sĩ Bích Thủy mang "Sắc màu tuổi thơ" đến với trẻ em mồ côi

(NLĐO) – Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, đoàn "Tình ca Bắc Sơn" với ca sĩ Bích Thủy đã tổ chức chương trình văn nghệ tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

Ca sĩ Bích Thủy nối dài di sản nhạc Bắc Sơn trên sóng truyền hình Tây Ninh, Đồng Nai

(NLĐO) - Trong dòng chảy của nghệ thuật Việt Nam, tên tuổi nhạc sĩ Bắc Sơn là một cột mốc không thể thay thế và ca sĩ Bích Thủy đã duy trì mạch đó...

Bích Thủy
