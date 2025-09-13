HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Núi Chư Nâm ở Gia Lai bị san ủi trái phép

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một diện tích lớn ở núi Chư Nâm, tỉnh Gia Lai bị san ủi trái phép, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành làm rõ vụ việc.

Ngày 13-9, UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đang làm rõ việc san ủi trái phép làm thay đổi hiện trạng núi Chư Nâm (làng Ia Gri, xã Biển Hồ).

Theo đó, từ nhiều ngày qua, một vạt núi Chư Nâm bị các đối tượng sử dụng máy xúc khoét sâu vào sườn núi để tạo con đường rộng hơn 2 m, dài hàng trăm mét, dẫn từ khu vực đất sản xuất của người dân lên khu vực sườn núi, là nơi có tầm nhìn thẳng về phía khu vực Biển Hồ T'Nưng và trung tâm phường Pleiku.

Núi Chư Nâm ở Gia Lai bị san ủi trái phép , chính quyền vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Một vạt núi Chư Nâm bị san ủi

Tuy diện tích bị san ủi không có cây nông nghiệp, người dân canh tác nhưng theo ông Trần Mạnh Trường - Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, qua rà soát thì diện tích này thuộc đất nông nghiệp chứ không phải đất rừng phòng hộ.

Diện tích đất trên trước đây là của 3 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số, hiện đã bán lại cho ông Lê Văn Q. Qua kiểm tra xác định có khoảng 600 m2 đã bị san ủi, làm thay đổi hiện trạng.

Hiện Phòng Kinh tế xã Biển Hồ đã lập biên bản để xử lý việc làm thay đổi hiện trạng, mặt bằng sử dụng đất trái phép.

Núi Chư Nâm ở Gia Lai bị san ủi trái phép , chính quyền vào cuộc điều tra - Ảnh 3.

Qua xác định ban đầu thì khu vực bị san ủi thuộc diện tích đất nông nghiệp, không phải đất rừng phòng hộ

Núi Chư Nâm ở Gia Lai bị san ủi trái phép , chính quyền vào cuộc điều tra - Ảnh 4.

Khu vực bị san ủi có hướng nhìn về trung tâm phường Pleiku, tỉnh Gia Lai và núi lửa Chư Đăng Ya

Núi Chư Nâm, được mệnh danh là "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Gia Lai, là một điểm đến hấp dẫn đối với những ai đam mê khám phá thiên nhiên. Ngọn núi này cách trung tâm TP Pleiku (cũ) khoảng 30 km.

Đứng trên đỉnh núi, chúng ta có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh phố núi Pleiku, Biển Hồ T'Nưng, đập Tân Sơn và đặc biệt là ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Vào sáng sớm, đứng trên khu vực núi này có thể săn được "biển mây" bồng bềnh bao phủ khắp các thung lũng, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

rừng phòng hộ núi chư nâm tỉnh Gia Lai san ủi trái phép
