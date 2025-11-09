HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nước lớn đột ngột đổ về, 5 em nhỏ tắm sông bị cuốn trôi

Trần Thường

(NLĐO) – Trong số 5 em nhỏ bị nước cuốn trôi ở sông Nước Na (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) có 1 em tử vong, 1 em mất tích, 3 em may mắn được cứu sống.

Chiều 9-11, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, 5 cháu bé ở nóc Loang Ding - thôn 1, xã Trà Tập rủ nhau ra sông Nước Na để tắm, câu cá.

Không mưa nhưng nước lớn bất thường, 2 học sinh ở Đà Nẵng gặp nạn thương tâm - Ảnh 1.

Thi thể cháu Lạc được tìm thấy, riêng cháu Sang đang mất tích

Tuy nhiên, do nước lớn ở phía thượng nguồn đột ngột đổ về, 5 em nhỏ bị cuốn trôi. May mắn, 3 em dạt vào bờ nên được cứu sống, riêng 2 em Hồ Văn Lạc (học sinh lớp 7) và Hồ Văn Sang (học lớp 3) bị nước cuốn mất tích.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Trà Tập huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 30 phút đã tìm được thi thể cháu Lạc, riêng cháu Sang đang mất tích.

Theo ông Thực, ở phía đầu nguồn sông Nước Na - trên khu vực các em học sinh gặp nạn có thủy điện Trà Linh 2 (thuộc địa phận xã Trà Linh).

Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã không có mưa. Tuy nhiên, người dân cho biết nước đổ về lớn và đột ngột. Nguyên nhân vì lũ đột xuất hay thủy điện xả lũ thì chưa xác định được.

