Thời sự

Sạt lở đất liên tục, cao tốc nối Huế - Đà Nẵng đổi phương án tổ chức giao thông

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nguy cơ sạt lở chưa dứt buộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên phải áp dụng phương án điều tiết giao thông tạm thời ngay từ ngày 10-11.

Sáng 9-11, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, hiện nay thời tiết tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên qua địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp.

Sạt lở đất cao tốc Huế - Đà Nẵng: Phương án điều tiết giao thông tạm thời - Ảnh 1.

Huy động phương tiện, máy móc để mở rộng tuyến cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên

Mặc dù không còn mưa lớn kéo dài nhưng vẫn xuất hiện mưa rải rác dẫn đến đất đá trên mái taluy đã no nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Tại các điểm đã xảy ra sạt lở trên tuyến vừa qua, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, máy móc để triển khai hót dọn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất.

Đến ngày 31-10, dự án đã được thông xe một làn.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc QLDA cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho hay do thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, đá taluy dương tại các điểm đã thông xe một làn và những vị trí mới phát sinh vẫn rất cao.

Ngoài ra, ban đêm sương mù dày đặc và địa hình đèo dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người và phương tiện.

Sạt lở đất cao tốc Huế - Đà Nẵng: Phương án điều tiết giao thông tạm thời - Ảnh 2.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến các mái taluy dương trên cao tốc no nước, nguy cơ sạt lở rất cao

Do đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo đó, kể từ ngày 10-11, tại các vị trí sạt lở đoạn Km50+700 - Km50+800, Km41+450 - Km41+550 và Km42+700 - Km42+800 trước mắt tổ chức thông tuyến một làn xe. Đồng thời, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 trên tuyến, theo dõi trong khoảng 10 ngày (từ 10 -20/11).

Sau thời gian theo dõi, đánh giá nếu đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến hai làn xe.

Cạnh đó, từ 6 giờ sáng 10-11 đến 6 giờ sáng 20-11, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông. Các loại phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được lưu thông trên tuyến từ 5 giờ – 17 giờ hàng ngày.

Sau 10 ngày, sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Ông Hiệp cho biết thêm, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao và các tuyến đường kết nối từ QL1A lên Dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên để người dân được biết.

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngày 19-12-2025 phải đưa vào vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc để thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Mưa lớn làm tràn cát xuống Quốc lộ 1, sạt lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(NLĐO) - Hàng trăm khối cát từ triền đồi tràn xuống, phủ kín gần 100 m Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng khiến giao thông tê liệt

Nỗ lực khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang huy động nhân lực túc trực trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn.

nguy cơ sạt lở sạt lở đất đường Hồ Chí Minh mưa lớn kéo dài cao tốc La Sơn - Hòa Liên
