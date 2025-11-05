HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển

Bài và ảnh: ĐÔNG HIẾU

(NLĐO) - Nước mắm truyền thống ở Phước Hải là kết tinh từ sự hòa quyện giữa hương vị của biển cả và sự tâm huyết của người giữ nghề truyền thống

Tuy chưa thực sự nổi danh như một số vùng khác, nhưng nghề làm nước mắm truyền thống ở Phước Hải vẫn bền bỉ hàng chục năm qua, từng bước được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hết sức kỳ công

Theo các cụ cao niên làm nghề nước mắm ở đây kể lại điều làm nên sự khác biệt cho nước mắm ở Phước Hải nằm ở hai yếu tố cốt lõi, đó là nguyên liệu và quy trình sản xuất truyền thống.

Nước mắm được làm từ nguồn cá cơm tươi đánh bắt ở vùng biển địa phương, kết hợp với muối hạt sạch từ các cánh đồng muối lâu đời tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, muối hạt nơi đây có chất lượng cao, vị mặn thanh, được ủ trong kho ít nhất một năm để loại bỏ tạp chất và vị đắng chát trước khi đem vào sản xuất, góp phần tạo nên vị ngọt tự nhiên cho nước mắm thành phẩm.

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển - Ảnh 1.

Sản xuất nước mắm tại Công ty TNHH sản xuất nước mắm Thiên Lộc, xã Hồ Tràm.

Quy trình ủ chượp cũng hết sức kỳ công: Cá tươi được trộn đều với muối theo tỉ lệ vàng và ủ trong thùng gỗ lớn, hoặc trong các bể xi măng được xây dựng công phu. Quá trình ủ kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, thậm chí lâu hơn.

Nhờ vào sự kiên nhẫn của người thợ và tác động tự nhiên, protein trong cá được phân hủy hoàn toàn, tạo ra những giọt nước mắm cốt đầu tiên, trong veo, có màu vàng cánh gián đến nâu đỏ tự nhiên, mang hương thơm đặc trưng, đậm vị nhưng không gắt.

Đưa nước mắm đi muôn nơi

Sinh ra, lớn lên ở vùng biển, nơi có lợi thế làm nước mắm truyền thống, chị Nguyễn Thị Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hati, xã Phước Hải luôn trăn trở làm sao để sản phẩm nước mắm truyền thống của quê hương ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. 

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển - Ảnh 2.

Nước mắm truyền thống đã được xây dựng thương hiệu, vươn xa trên mọi miền.

Vì vậy, ngay từ khi bắt tay vào sản xuất nước mắm, chị Chiến đã chuẩn hóa mọi công đoạn để có chai nước mắm cá cơm truyền thống mang thương hiệu Long Hải bảo đảm chất lượng. Chị Chiến cho biết cá cơm và muối là 2 nguyên liệu phải lựa chọn kỹ. Trong đó, cá cơm được mua trực tiếp tại vùng biển của Phước Hải, Long Hải, còn muối thì lấy tại vùng làm muối Long Điền nên luôn tươi ngon.

Nguyên liệu sau khi sơ chế được đưa vào ủ và qua nhiều công đoạn lọc mới cho ra sản phẩm nước mắm cá cơm truyền thống thơm ngon, đậm vị, mang vị đặc trưng riêng. "Chúng tôi chú trọng chất lượng cũng như sản xuất theo phương pháp truyền thống để cho ra sản phẩm nước mắm truyền thống thơm ngon đậm vị" - chị Chiến nói.

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển - Ảnh 3.

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển - Ảnh 4.

Công nhân Công ty TNHH sản xuất nước mắm Thiên Lộc, xã Hồ Tràm đóng chai nước mắm trên dây chuyền tại xưởng.

Theo anh Nguyễn Cao Thiên, Giám đốc Công ty nước mắm Thiên Lộc, nghề làm nước mắm truyền thống được truyền nghề từ ông cha. Vì vậy, dù phải cạnh tranh với các dòng nước mắm công nghiệp, anh Thiên vẫn luôn tìm cách để đưa sản phẩm nước mắm truyền thống đến với nhiều thị trường. 

Nhằm nâng cao chất lượng, đầu năm 2022, anh Thiên mạnh dạn mở rộng nhà xưởng, đầu tư thiết bị, tham gia các lớp tập huấn xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP cũng như chú trọng xây dựng logo, bao bì, nhãn mác… Sản phẩm nước mắm Thiên Lộc đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Anh Nguyễn Cao Thiên chia sẻ: "Làm nước mắm truyền thống hiện nay rất khó. Để làm ra sản phẩm tốt, uy tín, được người tiêu dùng tin dùng, người làm phải có tâm trong sản xuất. Đó là nguyên liệu đầu vào phải luôn tươi, quy trình ủ, lọc phải tuân thủ đúng thời gian và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm những mẫu mã bao bì bắt mắt, phù hợp với sản phẩm để tăng độ nhận diện với người tiêu dùng. Có như vậy, sản phẩm mới vươn xa được".

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển - Ảnh 5.

Đóng thùng sản phẩm nước mắm Long Hải tại Công ty TNHH sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hati, xã Phước Hải.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, thời gian qua, các địa phương ven biển của thành phố đã có nhiều cơ sở nước mắm truyền thống mạnh dạn tham gia và được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Sự công nhận này đã giúp cho các cơ sở nước mắm truyền thống trên địa bàn mở ra cơ hội tiếp cận với nhiều thị trường tiềm năng.

Nước mắm Phước Hải, hương vị của biển - Ảnh 6.

Tin liên quan

Thăng trầm làng nghề dệt lưới Sông Cầu

Thăng trầm làng nghề dệt lưới Sông Cầu

(NLĐO) - Nghề dệt lưới chẳng thể mai một được. Bà con xóm lưới quyết tâm giữ nghề của cha ông đã bao đời nay gây dựng

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: Nghề “thổi hồn” vào sò, ốc

(NLĐO) - Dù không còn sôi động như trước nhưng nghề sò, ốc mỹ nghệ vẫn là một nghề “ăn nên làm ra” của nhiều hộ gia đình tại phường Vũng Tàu, TP HCM

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025

(NLĐO) - Thời gian nhận tác phẩm dự thi “Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025” từ ngày đăng báo phát động đến hết ngày 30-11-2025

Bà Rịa - Vũng Tàu TP HCM làng nghề nước mắm Phước Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo