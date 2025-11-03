Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025

Nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm, cũng như tìm kiếm, bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TP HCM, Chi cục Phát triển Nông thôn TP HCM phối hợp cùng SaoMai Media và Báo Người Lao động tổ chức "Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025".

Thời gian nhận tác phẩm:

- Từ ngày đăng báo phát động đến hết ngày 30-11-2025

2. Thể loại:

- Bài phản ánh, phóng sự, ghi chép, bút ký…

3. Nội dung:

- Giới thiệu, quảng bá về nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn TP HCM.

- Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung giàu tính nhân văn.

- Nội dung trong tác phẩm phải chính xác, rõ ràng, cụ thể, có tác dụng tuyên truyền về truyền thống văn hóa, bảo tồn phát triển nghề, làng nghề truyền thống của TP HCM.

4. Đối tượng dự thi:

- Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị tài trợ không được tham gia dự thi.

Chị Lê Thị Thọ Sương đóng gói bánh Trung thu Tuyết Hân (xã Long Điền, TP HCM) để gửi cho khách đi Canada. Ảnh: TÙNG LÂM

5. Yêu cầu bài dự thi:

- Tác phẩm dự thi có dung lượng từ 600 chữ đến 1.000 chữ, tối thiểu có 5 ảnh minh họa. Khuyến khích tác giả gửi kèm thêm clip sẽ được cộng điểm. Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia cuộc thi.

- Ngôn ngữ thể hiện bằng Tiếng Việt.

- Tác phẩm dự thi phải là bài viết mới, chưa từng được đăng tải trên báo, đài; các nền tảng mạng xã hội hay đã gửi cho bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nội dung bài viết và bảo đảm không sao chép hay đạo văn.

- Tác phẩm tham gia đạt chất lượng được tuyển chọn đăng trên Báo Người Lao Động online (có trả nhuận bút) và ấn phẩm "Giới thiệu nghề và làng nghề truyền thống TP HCM". Bản quyền tác phẩm được đăng trong cuộc thi này thuộc về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp bản quyền (nếu có) giữa tác giả dự thi và bên thứ ba.

- Các tác phẩm đoạt giải có thể được sử dụng để tuyên truyền, quảng bá văn hóa nghề truyền thống.

- Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthivietvenghetruyenthong@gmail.com

- Tiêu đề email ghi rõ: Tác phẩm dự thi "Cuộc thi viết về nghề, làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025".

- Các tác giả ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ.

6. Cơ cấu giải thưởng

*Giải chính

- 1 Giải Nhất: 5.000.000 đồng

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

* Giải phụ khác:

- Giải tác phẩm có lượt người xem và bình luận nhiều nhất; giải tác phẩm có nhiều hình ảnh đẹp, video chất lượng: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng

8. Thời gian dự kiến trao giải:

- Ngày 15-12-2025

9. Thông tin chi tiết về cuộc thi, đề nghị tác giả liên hệ:

Ban Tổ chức cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025. Điện thoại: 0983848498 (Phương Thảo)