Nuôi tôm an toàn sinh học

Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, giúp ngành tôm Cà Mau xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu và định hướng giảm phát thải khí nhà kính.

Cà Mau có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm thẻ chân trắng nói riêng. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học vừa được nhân rộng tại Cà Mau không chỉ nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho hộ nuôi mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu sản xuất xanh - sạch và bền vững.

Kết quả thí điểm tích cực

Với hàng trăm ngàn hecta nuôi trồng thủy sản, Cà Mau được xem là "thủ phủ" tôm của cả nước. Ngành hàng này đã mang về kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh hơn 2,5 tỉ USD mỗi năm.

Những năm qua, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp tại tỉnh Cà Mau phát triển mạnh mẽ. Người dân không chỉ chủ động tiếp cận mà còn mạnh dạn áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập do tôm nuôi đạt năng suất cao. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều hộ nuôi lo lắng là tình hình dịch bệnh trên tôm dễ bùng phát, lây lan nhanh và việc quản lý môi trường trong quá trình sản xuất còn nhiều khó khăn.

Nuôi tôm công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Song, chỉ cần sơ suất nhỏ thì người nuôi có thể rơi vào cảnh thua lỗ do dịch bệnh diễn ra phức tạp và khó lường.

Theo nhiều chuyên gia, dù các hộ nuôi tôm công nghiệp đã thực hiện hàng loạt giải pháp, như: lọc nước, lắng nước… rồi mới xả ra bên ngoài nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn khó xử lý triệt để. Trước những yêu cầu khắt khe từ nhiều thị trường xuất khẩu, để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mô hình nuôi tôm theo hình thức truyền thống khó có thể bảo đảm các yếu tố an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học vừa được triển khai nhân rộng, ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế cao còn góp phần bảo vệ môi trường

Trước những trăn trở của người dân, thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã triển khai thí điểm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học. Đây được xem là mô hình sản xuất phù hợp với tình trạng biến đổi khí hậu, giảm chi phí đầu tư, giảm phát thải và giúp nâng cao năng suất.

Trong giai đoạn 1, dự án được thực hiện trên quy mô 100 ha, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Năng suất tôm nuôi cao, giảm rủi ro dịch bệnh, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế phát triển xanh và bền vững của chuỗi giá trị ngành tôm.

Mô hình này cho tỉ lệ tôm sống đạt khoảng 85%-90%, năng suất 40-50 tấn/ha/vụ và toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp. Nuôi tôm an toàn sinh học còn góp phần giảm phát thải xuống dưới 5 kg CO2/kg tôm. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng khi xuất khẩu tôm sang các thị trường như: EU, Mỹ...

Mô hình nuôi tôm an toàn sinh học được đánh giá là phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Nhân rộng mô hình

Sau thành công bước đầu, UBND tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Công ty TNHH De Heus và các đơn vị liên quan ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai nhân rộng mô hình nuôi tôm an toàn sinh học trên quy mô hơn 1.000 ha.

Theo đó, De Heus sẽ đảm nhận vai trò toàn diện, từ cung cấp thức ăn cho đến kỹ thuật trực tiếp, tư vấn hỗ trợ người nuôi trong việc tích hợp và chuyển đổi sang mô hình xử lý nước tuần hoàn. Mục tiêu của mô hình này là tối ưu hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

De Heus còn hỗ trợ kết nối với các ngân hàng, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nuôi tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng vốn tín dụng xanh. Bên cạnh đó, phát triển chuỗi liên kết với các đối tác; phối hợp cùng các doanh nghiệp chế biến để bao tiêu đầu ra và bảo đảm sản phẩm có thị trường ổn định.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus tại Việt Nam và khu vực châu Á, nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, giúp ngành tôm Cà Mau xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu và định hướng giảm phát thải khí nhà kính.

"Tôi tin rằng thông qua việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến cộng với mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án này sẽ thúc đẩy ngành tôm Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững, có trách nhiệm với môi trường" - ông Johan Van Den Ban bày tỏ.

Hành động ngay, không trì hoãn! Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai mô hình nuôi tôm an toàn sinh học để trình UBND tỉnh phê duyệt; khẩn trương làm việc với các ngân hàng thương mại xây dựng gói tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi, thủ tục nhanh gọn và cam kết đủ nguồn vốn. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các địa phương rà soát, đăng ký diện tích dự án; tập hợp hộ dân tham gia chuỗi liên kết, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật và giám sát quy trình. "Dự án này không chỉ nhằm phát triển kinh tế mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Cà Mau trong việc phát triển ngành tôm xanh - sạch và bền vững. Tôi yêu cầu tất cả các bên liên quan phải hành động ngay, hành động quyết liệt, không trì hoãn hay né tránh trách nhiệm" - ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.



