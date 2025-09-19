Nút giao Mỹ Thủy đội vốn gấp ba, chậm tiến độ triền miên, vì đâu?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) mới đây đã có báo cáo, lý giải nguyên nhân hàng loạt dự án trọng điểm chậm tiến độ. Trong đó nổi bật là nút giao Mỹ Thủy, đường Lương Định Của, nút giao An Phú và Quốc lộ 50.

Do biến động giá đất, tổng mức đầu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của nút giao Mỹ Thủy tăng lên gấp 3

Dự án nút giao Mỹ Thủy được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21-4-2016 với tổng mức đầu tư gần 1.998 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, thời gian thực hiện 2016-2021. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được tách thành dự án riêng, có tổng mức đầu tư ban đầu 504 tỉ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do biến động giá đất, tổng mức đầu tư dự án bồi thường tăng lên 1.624 tỉ đồng, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quá trình GPMB kéo dài từ năm 2023, mặt bằng được bàn giao từ 2024 nhưng dưới dạng "da beo" khiến nhà thầu không thể thi công đồng bộ. Cùng với đó, các thay đổi trong quy định pháp luật về xây dựng, đấu thầu, đất đai… khiến chủ đầu tư phải chờ hướng dẫn thực hiện.

Tính đến nay, dự án mới nhận được khoảng 80% mặt bằng. Ban Giao thông đề nghị UBND phường Cát Lái và Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10-2025 để các nhà thầu đồng loạt triển khai, phấn đấu hoàn thành công trình, đưa nhánh cầu vượt vào khai thác ngày 30-4-2026.

Nguyên nhân chậm tiến độ theo Ban Giao thông gồm: GPMB chậm do chi phí bồi thường tăng cao, việc bàn giao mặt bằng kéo dài và thiếu đồng bộ; thay đổi các quy định pháp luật gây vướng mắc thủ tục; mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông.

Giải pháp được đưa ra gồm: phối hợp với địa phương vận động bàn giao mặt bằng; đôn đốc nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Dự án nút giao An Phú hiện Ban Giao thông đã có báo cáo toàn diện gửi UBND TP tại Văn bản số 6105/BQLDAGT-DA2 ngày 23-8-2025 để cập nhật tình hình triển khai.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Bình Chánh cũ đang được thi công song song với việc bàn giao mặt bằng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 80%. Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành, thông xe cuối năm 2025 nếu trong tháng 9-2025 bàn giao xong toàn bộ mặt bằng còn vướng 4 hộ dân và các hạ tầng kỹ thuật. Ban Giao thông đang tiếp tục phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, các đơn vị chủ quản hạ tầng để xử lý dứt điểm, đồng thời đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công trên phần mặt bằng đã có.

Ban Giao thông nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ cùng địa phương, cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu giao thông cấp bách của TP HCM.

