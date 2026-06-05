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Nutifood đề xuất tài trợ hệ thống nhạc nước và trình diễn ánh sáng cho cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Nutifood vừa có văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất được tài trợ bổ sung các hạng mục chiếu sáng nghệ thuật, trình diễn nhạc nước trên cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Các hạng mục này nhằm gia tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc, đồng thời mang đến thêm các hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ cộng đồng.

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Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn là công trình do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) tài trợ như một món quà tri ân người tiêu dùng và người dân TP HCM. Dự án được khởi công vào cuối tháng 3-2025 và đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác đúng dịp Quốc khánh 2-9-2026 tới.

Với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, đồng thời góp phần mở rộng không gian công cộng hiện đại, nâng cao trải nghiệm đô thị cho người dân và du khách.

Theo đề xuất, Nutifood mong muốn đầu tư hệ thống trình chiếu 3D mapping kết hợp không gian trải nghiệm tương tác trên cầu. Bên cạnh việc tham quan, ngắm cảnh, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động tương tác với hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và công nghệ mô phỏng hiện đại.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống màn nước phun áp lực cao dài khoảng 140m được bố trí bên dưới dạ cầu, kết hợp với các máy chiếu laser 3D để tạo nên không gian trình diễn ánh sáng quy mô lớn trên mặt sông. Hệ thống này có thể trình chiếu các nội dung về lịch sử, văn hóa, các giá trị truyền thống của dân tộc, cũng như các chương trình tuyên truyền cộng đồng, giáo dục môi trường, hoạt động văn hóa nghệ thuật công cộng và các sự kiện lớn của thành phố.

Các hiệu ứng hình ảnh sẽ được đồng bộ với hệ thống âm thanh bố trí dọc hai bên bờ sông, góp phần tạo nên trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách khi đến tham quan khu vực cầu đi bộ.

Bên cạnh đó, Nutifood cũng đề xuất xây dựng hệ thống nhạc nước tại hai đầu cầu để tổ chức các suất trình diễn định kỳ vào những khung giờ cố định trong tuần, góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, giải trí về đêm, đồng thời tạo thêm sức hút cho không gian ven sông và các hoạt động kinh tế - du lịch của thành phố.

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Sau khi hoàn thiện, khu vực trung tâm cầu có thể được khai thác linh hoạt phục vụ các chương trình nghệ thuật và sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Khi cần thiết, khu vực này có thể được bố trí thành sân khấu biểu diễn kết hợp cùng hệ thống màn hình và các giải pháp trình chiếu hỗ trợ để phục vụ người dân và du khách theo dõi chương trình từ nhiều vị trí khác nhau.

Nutifood cho biết toàn bộ kinh phí đầu tư các hạng mục bổ sung nêu trên sẽ do doanh nghiệp tài trợ. Do thời điểm hoàn thành công trình đang đến gần, doanh nghiệp đề xuất được triển khai song song công tác thiết kế chi tiết và thi công sau khi được chấp thuận chủ trương nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đối với các hạng mục đã triển khai nhưng cần điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Nutifood cam kết thực hiện đầy đủ việc hoàn thiện, chỉnh sửa theo đúng thiết kế được phê duyệt.

văn hóa nghệ thuật Nutifood cầu đi bộ nhạc nước sông Sài gòn ánh sáng nghệ thuật
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