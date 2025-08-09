CLIP: Hiện trường vụ cháy xe.

Trưa 9-8, một chiếc ô tô 16 chỗ đã bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TP HCM.

Ô tô bốc cháy dữ dội.

Lúc hơn 11 giờ cùng ngày, nhiều phương tiện lưu thông qua đường Phan Đăng Lưu, hướng từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Lê Quang Định. Khi đến trước Công viên Văn hóa Phú Nhuận, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện phần đầu một chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội giữa trời nắng gắt.

Người dân hô hoán, cùng nhau dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó. Tuy nhiên, ô tô đã gần như bị cháy rụi.

Theo nhân chứng, trước đó, ô tô này đã va chạm với một phương tiện khác.