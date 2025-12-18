Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 29D-228.xx do tài xế Phạm T.N. (SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển di chuyển đến km 73 thuộc địa phận xã An Quang (TP Hải Phòng) thì gặp sự cố. Ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phối hợp hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, giao thông qua khu vực được bảo đảm an toàn, các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai chiều.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đang.