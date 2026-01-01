HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ô tô con tông liên hoàn 6 xe máy trên phố

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Chiếc xe ô tô con do người phụ nữ điều khiển bất ngờ tông liên hoàn nhiều xe máy trên phố Võ Thị Sáu, khiến một người bị thương nhẹ.

Ngày 1-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô con và nhiều xe máy trên phố Võ Thị Sáu, TP Hà Nội.

Ô tô con tông liên hoàn 6 xe máy trên phố Võ Thị Sáu gây tai nạn giao thông Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại phố Võ Thị Sáu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), ô tô mang BKS 30G-476.xx bất ngờ tông liên hoàn 6 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nhẹ, 3 xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung, lốp sau bị nổ; nhiều xe máy nằm la liệt, hư hỏng.

Ô tô con tông liên hoàn 6 xe máy trên phố Võ Thị Sáu gây tai nạn giao thông Hà Nội - Ảnh 2.

Chiếc xe tông vào nhiều xe máy. Ảnh: OFFB

Ô tô con tông liên hoàn 6 xe máy trên phố - Ảnh 1.

Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc do nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga.

Tin liên quan

Vụ tai nạn thảm khốc 9 người tử vong: Kiểm tra công ty có xe hợp đồng xảy ra tai nạn

Vụ tai nạn thảm khốc 9 người tử vong: Kiểm tra công ty có xe hợp đồng xảy ra tai nạn

(NLĐO)- Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định của công ty sở hữu xe trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong tại Lào Cai

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong

(NLĐO) - Nhà trường đề xuất xây dựng công trình tưởng niệm để tri ân tấm lòng nhân ái của những người đã mất trong vụ tai nạn tại Lào Cai.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe giường nằm

(NLĐO) – Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 1 người bị thương, tài xế xe giường nằm đã đến công an ở Đồng Tháp để đầu thú

tai nạn tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn tai nạn ở Hà Nội
