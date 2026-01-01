Ô tô con tông liên hoàn 6 xe máy trên phố

Ngày 1-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô con và nhiều xe máy trên phố Võ Thị Sáu, TP Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại phố Võ Thị Sáu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), ô tô mang BKS 30G-476.xx bất ngờ tông liên hoàn 6 xe máy.
Vụ tai nạn khiến một người bị thương nhẹ, 3 xe máy bị hư hỏng nặng.
Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung, lốp sau bị nổ; nhiều xe máy nằm la liệt, hư hỏng.
Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc do nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga.
