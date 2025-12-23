Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe giường nằm

Chiều 23-12, liên quan vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 1 người bị thương ở Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi; ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Nguyễn Tấn Mảnh nghe đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trước đó, vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 5-12, Mảnh điều khiển xe khách giường nằm di chuyển từ xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang lên TPHCM.

Khi lưu thông trên Quốc lộ 80, đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì xe chuyển hướng sang lề trái rồi va chạm vào anh H.T.T (19 tuổi), anh T.Đ.T.T (18 tuổi) và H.N.K.M (17 tuổi) khi 3 người này đang ngồi uống nước trên lề lộ.

Hậu quả, H.T.T và H.N.K.M tử vong; còn T.Đ.T.T được đưa đi cấp cứu. Sau đó, Mảnh đến Công an xã Lấp Vò đầu thú.