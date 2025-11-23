Ô tô điện Trung Quốc vẫn kém sức hút

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Ô tô điện Trung Quốc vẫn kém sức hút

Bài và ảnh: Long Giang

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy từ đầu năm đến giữa tháng 11, các doanh nghiệp trong nước đã nhập hơn 180.500 ô tô nguyên chiếc

Trong số này, xe Trung Quốc gần 39.000 chiếc. Tuy nhiên, phần lớn là xe tải, xe thương mại và xe chuyên dụng; xe du lịch chỉ chiếm khoảng 30% - 40%.

Hầu hết thương hiệu ô tô lớn của Trung Quốc đều đã có mặt tại Việt Nam như MG, BYD, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Lynk & Co, GAC, Haval, Dongfeng…

Dù được truyền thông rầm rộ nhưng doanh số vẫn khá trầm lắng. Thống kê trong 10 tháng đầu năm, tổng số xe mà các thương hiệu này bán ra chỉ hơn 13.500 chiếc và chủ yếu tập trung vào 2 thương hiệu MG, BYD; còn lại rất thấp.

Ông Ngô Thanh Hùng, chủ showroom ô tô tại phường Bình Tân (TP HCM), nhận xét: "Xe Trung Quốc có độ phủ truyền thông lớn nhưng sức mua lại không tương xứng". Theo ông, phần lớn người tiêu dùng Việt vẫn đặt sự tin tưởng vào các thương hiệu Nhật, Hàn, Mỹ vốn đã có lịch sử lâu năm, độ bền và thanh khoản cao.

Ô tô điện Trung Quốc vẫn kém sức hút - Ảnh 1.

Hãng xe điện Aion mở bán được một thời gian ngắn đã âm thầm rút lui khỏi thị trường

Theo ông Tạ Công Tiên, Giám đốc chuỗi Chợ xe kiểu Mỹ, trở ngại lớn nhất của xe Trung Quốc nằm ở "di chứng niềm tin". "Giai đoạn trước năm 2015, thị trường từng chứng kiến nhiều mẫu xe Trung Quốc giá rẻ nhưng chất lượng thấp, linh kiện kém đồng bộ, đặc biệt là độ bền không cao. Những trải nghiệm không tốt tạo ra định kiến rất khó xóa" - ông Tiên nói.

Dù các mẫu xe thế hệ mới có thiết kế đẹp, nội thất nhiều công nghệ nhưng tâm lý người dùng vẫn dè dặt. Với đa số gia đình Việt, ô tô không chỉ là phương tiện mà còn là tài sản lớn, nên họ thường ưu tiên thương hiệu bền bỉ thay vì chạy theo mẫu mã mới.

Một nguyên nhân khác là giá bán không còn rẻ như trước. Xe Trung Quốc hiện đã chuyển sang phân khúc cao hơn, cạnh tranh trực tiếp với xe Nhật và xe Hàn. Giá nhiều mẫu xe điện, hybrid hoặc xe xăng Trung Quốc hiện ngang bằng, thậm chí vượt, một số mẫu của Toyota, Hyundai hay Kia. Khi giá không còn là lợi thế, ưu thế của họ gần như "mất điểm".

Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng khiến người mua e ngại. Dù nhiều mẫu xe Trung Quốc đạt chuẩn thử nghiệm quốc tế, tâm lý của người Việt vẫn hoài nghi về độ an toàn khi xảy ra va chạm, độ bền linh kiện sau 3 - 5 năm sử dụng hay khả năng chống cháy nổ của xe điện.

Hệ thống hậu mãi cũng là điểm trừ đáng kể. Nhiều thương hiệu vào Việt Nam theo mô hình phân phối, chưa có nhà máy hoặc trung tâm dịch vụ rộng khắp.

Điều này khiến việc bảo dưỡng, sửa chữa và chờ phụ tùng mất nhiều thời gian, chi phí cao hơn. Một số người còn lo ngại trường hợp thương hiệu rút lui bất ngờ, giống như mẫu xe điện Aion dừng bán chỉ sau 3 tháng có mặt tại TP HCM.

Đặc biệt, xe Trung Quốc thường rớt giá mạnh hơn xe Nhật hay xe Hàn khi bán lại, khiến nhiều người lo lắng về "giá trị tài sản" khi quyết định xuống tiền.


Tin liên quan

Ô tô Trung Quốc "lép vế" trước xe Thái Lan

Ô tô Trung Quốc "lép vế" trước xe Thái Lan

Do chịu mức thuế nhập khẩu từ 47%, giá ô tô Trung Quốc không đủ hấp dẫn so với xe xuất xứ Indonesia, Thái Lan... bởi khu vực ASEAN được ưu đãi thuế quan 0%.

Giá xe ngày 19-10: Đến lượt xe Trung Quốc đua nhau giảm giá

(NLĐO) – Cuộc đua giảm giá xe Trung Quốc cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh

Nhiều tài xế công nghệ ngại mua xe điện Trung Quốc vì không có trạm sạc

(NLĐO) - Thiếu hạ tầng trạm sạc và chi phí chuyển đổi cao khiến nhiều tài xế xe công nghệ chưa mặn mà với xe điện đến từ Trung Quốc

ô tô điện Cục Hải quan xe Trung Quốc ô tô Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo