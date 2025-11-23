Ô tô điện Trung Quốc vẫn kém sức hút

Trong số này, xe Trung Quốc gần 39.000 chiếc. Tuy nhiên, phần lớn là xe tải, xe thương mại và xe chuyên dụng; xe du lịch chỉ chiếm khoảng 30% - 40%.

Hầu hết thương hiệu ô tô lớn của Trung Quốc đều đã có mặt tại Việt Nam như MG, BYD, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Lynk & Co, GAC, Haval, Dongfeng…

Dù được truyền thông rầm rộ nhưng doanh số vẫn khá trầm lắng. Thống kê trong 10 tháng đầu năm, tổng số xe mà các thương hiệu này bán ra chỉ hơn 13.500 chiếc và chủ yếu tập trung vào 2 thương hiệu MG, BYD; còn lại rất thấp.

Ông Ngô Thanh Hùng, chủ showroom ô tô tại phường Bình Tân (TP HCM), nhận xét: "Xe Trung Quốc có độ phủ truyền thông lớn nhưng sức mua lại không tương xứng". Theo ông, phần lớn người tiêu dùng Việt vẫn đặt sự tin tưởng vào các thương hiệu Nhật, Hàn, Mỹ vốn đã có lịch sử lâu năm, độ bền và thanh khoản cao.

Hãng xe điện Aion mở bán được một thời gian ngắn đã âm thầm rút lui khỏi thị trường

Theo ông Tạ Công Tiên, Giám đốc chuỗi Chợ xe kiểu Mỹ, trở ngại lớn nhất của xe Trung Quốc nằm ở "di chứng niềm tin". "Giai đoạn trước năm 2015, thị trường từng chứng kiến nhiều mẫu xe Trung Quốc giá rẻ nhưng chất lượng thấp, linh kiện kém đồng bộ, đặc biệt là độ bền không cao. Những trải nghiệm không tốt tạo ra định kiến rất khó xóa" - ông Tiên nói.

Dù các mẫu xe thế hệ mới có thiết kế đẹp, nội thất nhiều công nghệ nhưng tâm lý người dùng vẫn dè dặt. Với đa số gia đình Việt, ô tô không chỉ là phương tiện mà còn là tài sản lớn, nên họ thường ưu tiên thương hiệu bền bỉ thay vì chạy theo mẫu mã mới.

Một nguyên nhân khác là giá bán không còn rẻ như trước. Xe Trung Quốc hiện đã chuyển sang phân khúc cao hơn, cạnh tranh trực tiếp với xe Nhật và xe Hàn. Giá nhiều mẫu xe điện, hybrid hoặc xe xăng Trung Quốc hiện ngang bằng, thậm chí vượt, một số mẫu của Toyota, Hyundai hay Kia. Khi giá không còn là lợi thế, ưu thế của họ gần như "mất điểm".

Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng khiến người mua e ngại. Dù nhiều mẫu xe Trung Quốc đạt chuẩn thử nghiệm quốc tế, tâm lý của người Việt vẫn hoài nghi về độ an toàn khi xảy ra va chạm, độ bền linh kiện sau 3 - 5 năm sử dụng hay khả năng chống cháy nổ của xe điện.

Hệ thống hậu mãi cũng là điểm trừ đáng kể. Nhiều thương hiệu vào Việt Nam theo mô hình phân phối, chưa có nhà máy hoặc trung tâm dịch vụ rộng khắp.

Điều này khiến việc bảo dưỡng, sửa chữa và chờ phụ tùng mất nhiều thời gian, chi phí cao hơn. Một số người còn lo ngại trường hợp thương hiệu rút lui bất ngờ, giống như mẫu xe điện Aion dừng bán chỉ sau 3 tháng có mặt tại TP HCM.

Đặc biệt, xe Trung Quốc thường rớt giá mạnh hơn xe Nhật hay xe Hàn khi bán lại, khiến nhiều người lo lắng về "giá trị tài sản" khi quyết định xuống tiền.



