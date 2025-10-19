HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá xe ngày 19-10: Đến lượt xe Trung Quốc đua nhau giảm giá

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Cuộc đua giảm giá xe Trung Quốc cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh

Khi mới bước chân vào thị trường Việt Nam, CEO của những hãng xe Trung Quốc từng tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua giảm giá như xe Nhật, Hàn hay Âu - Mỹ. Bởi, giá bán cao là cách để khẳng định chất lượng sản phẩm, chứng minh xe Trung Quốc không còn là hàng "chợ". Tuy nhiên, thực tế thị trường lại cho thấy điều ngược lại: không giảm giá thì khó bán hàng, đặc biệt trong bối cảnh sức mua sụt giảm. 

Xe Trung Quốc đồng loạt giảm giá

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhà phân phối xe Geely ở Việt Nam vừa tung ra chương trình ưu đãi mạnh cho cả ba mẫu xe đang phân phối: Coolray, Monjaro và EX5. Theo đó, hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho mọi phiên bản, đồng thời tặng kèm hai năm bảo hiểm thân vỏ. 

Giá khởi điểm cho mẫu Coolray bản Standard chỉ còn 499 triệu đồng, bản Premium 539 triệu đồng và bản Flagship 628 triệu đồng. 

Với mẫu SUV điện Geely EX5, khách hàng được giảm 34 triệu đồng cho bản Max, 30 triệu đồng cho bản Pro, kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và sạc treo tường 7 kW. 

Trong khi đó, mẫu Monjaro bản Premium được giảm trực tiếp 100 triệu đồng, còn bản Flagship được tặng 50% lệ phí trước bạ.

Tin tức giá xe ngày 18-10: Xe Trung Quốc đua nhau giảm giá - Ảnh 1.

Mẫu xe Greely Monjaro bản Premium đang giảm trực tiếp 100 triệu đồng, còn bản Flagship được tặng 50% lệ phí trước bạ.

Lynk & Co, thương hiệu thuộc cùng tập đoàn Geely, cũng triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe. Các phiên bản Lynk & Co 01 Hyper và 01 được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 92-100 triệu đồng tùy địa phương; những mẫu khác như 03+, 05, 06, 09 được hỗ trợ 50%.

Không chỉ Geely, nhà phân phối các dòng xe MG cũng tham gia cuộc đua giảm giá mạnh. Như mẫu MG HS (SUV cỡ C) đang được các đại lý xả hàng xe đời 2024 với mức giảm tới 150 triệu đồng. Các dòng khác như MG5, ZS, HS và MG4 EV được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng quà, mức ưu đãi dao động từ 10 đến 50 triệu đồng tùy phiên bản.

Tin tức giá xe ngày 18-10: Xe Trung Quốc đua nhau giảm giá - Ảnh 2.

Giá khởi điểm của mẫu Greely Coolray bản Standard chỉ còn 499 triệu đồng

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo – hai thương hiệu mới nổi tại Việt Nam – cũng đẩy mạnh khuyến mãi. Omoda C5 được hỗ trợ lãi suất vay và lệ phí trước bạ, thậm chí một số đại lý còn chi trả 100% phí trước bạ cho bản Luxury. Mẫu Jaecoo J7 cũng được giảm tới 80% phí này, giúp giá lăn bánh dễ tiếp cận hơn.

Không chịu đứng ngoài cuộc, BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc đang mở rộng thị phần tại Việt Nam, cũng áp dụng các chương trình giảm giá do đại lý triển khai: mẫu Atto 3 giảm 80-130 triệu đồng, mẫu Seal giảm 192-214 triệu đồng, đưa giá xuống dưới 900 triệu đồng. 

Ngoài ra, các đại lý và nhà phân phối Haval cũng mạnh tay giảm giá nhiều mẫu xe để kích cầu và xử lý hàng tồn. Mẫu Haval Jolion Hybrid – SUV cỡ B+ của tập đoàn GWM – sản xuất năm 2024 được giảm 60 triệu đồng, còn bản VIN 2025 giảm 44 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán hai bản Jolion VIN 2024 chỉ còn 609 – 659 triệu đồng, trong khi bản VIN 2025 ở mức 625 – 675 triệu đồng.

"Đàn anh" Haval H6 HEV đời 2023 cũng được điều chỉnh giảm sâu, xuống còn 740 triệu đồng, thấp hơn tới 356 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 1,096 tỉ đồng. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Haval gia nhập thị trường Việt Nam.

Tin tức giá xe ngày 18-10: Xe Trung Quốc đua nhau giảm giá - Ảnh 5.

Mẫu SUV điện Geely EX5 đang có mức giảm 30-34 triệu đồng kèm quà tặng

Áp lực doanh số buộc xe Trung Quốc phải giảm giá

Anh Thái Minh Hòa, chủ gara ô tô khu vực phường An Đông, TP HCM, cho biết hầu hết ưu đãi hiện nay đến từ các đại lý hoặc nhà phân phối, nhằm kích cầu bán hàng và giải phóng lượng xe tồn VIN 2024. "Nhiều thương hiệu Trung Quốc mới vào Việt Nam chưa bắt nhịp với nhu cầu người dùng, trong khi áp lực doanh số cao nên họ buộc phải tung khuyến mãi mạnh để giữ thị phần" - anh Hòa nhận xét.

Hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50% hoặc 100% đang được dùng phổ biến như một "chiêu" giảm giá gián tiếp, giúp hãng giữ nguyên giá niêm yết mà vẫn tạo cảm giác giảm mạnh cho người mua. Việc giảm giá tập trung chủ yếu vào xe điện và SUV cỡ C, hai phân khúc cạnh tranh gay gắt nhất hiện nay.

Theo giới kinh doanh, cuộc đua giảm giá của xe Trung Quốc cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh. Những hãng nào không linh hoạt sẽ khó trụ lại khi người tiêu dùng Việt ngày càng chú trọng chất lượng, thương hiệu và khả năng giữ giá sau mua.


