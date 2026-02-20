HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Ô tô kéo lê xe máy gần 1 km, một người tử vong

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra khoảng 0h ngày 20-2. Nhiều người phát hiện ô tô biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy biển số 86L1-1215 trước đầu xe, hướng từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết, thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ô tô kéo lê xe máy gần 1km, một người tử vong - Ảnh 1.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân trong khu phố biển Phan Thiết

Xe máy bị kéo lê, ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa song chưa xảy ra cháy xe. Qua kiểm tra hiện trường,  cơ quan chức năng xác định ông L.V.C. (SN 1970, ngụ phường Phan Thiết) là người đi trên xe máy bị kéo lê, nằm bất động.

Dù đã được đưa  đi cấp cứu nhưng ông C. đã tử vong. Từ hiện trường phát hiện người đàn ông nằm trên đường đến vị trí xe ô tô dừng lại sau khi kéo lê xe máy là khoảng 1km.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ tính chất vụ việc, cũng như các tình tiết liên quan.

Tin liên quan

Xác minh thông tin cán bộ công an lái ô tô, kéo lê xe máy bỏ chạy

Xác minh thông tin cán bộ công an lái ô tô, kéo lê xe máy bỏ chạy

(NLĐO) - Ô tô gây tai nạn lao vun vút trên đường, kéo lê xe máy dưới gầm. Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương lên tiếng về thông tin cho rằng người điều khiển ô tô là cán bộ công an.

Tài xế ôtô tông 2 người thương vong rồi bỏ chạy, kéo lê xe máy hàng km

(NLĐO)- Điều khiển ôtô Toyota Camry đi sai làn đường, tài xế Lê Văn Thi (Bắc Ninh) đã gây tai nạn rồi bỏ chạy.

NÓNG: Tông rồi kéo lê xe máy 50 mét khiến 2 người thương vong, xe đầu kéo cháy rụi

(NLĐO) – Xe đầu kéo tông rồi kéo lê xe máy khoảng 50 mét khiến 2 người đi xe máy thương vong, còn xe đầu kéo thì cháy rụi.

Lâm Đồng Phan Thiết kéo lê xe máy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo