Tối 4-10, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thi (68 tuổi, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Tài xế Lê Văn Thi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, khoảng 10 giờ sáng nay 4-10, tại Km 146, Quốc lộ 1A, hướng Bắc Ninh - Hà Nội đoạn qua huyện Tiên Du, chiếc ôtô nhãn hiệu Toyota Camry BKS 30X-1981 do Lê Văn Thi điều khiển đã đi sai làn đường, không làm chủ được tốc độ tông vào xer máy ông Nguyễn Đăng V. (52 tuổi, trú tại huyện Tiên Du) điều khiển, chở ông Lương Văn Th. (57 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn) đi cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến ông Nguyễn Đăng V. và ông Th. bị hất văng ra đường. Hậu quả làm ông V. trọng thương, ông Th. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy gắn chặt vào đầu ôtô - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, sau cú tông, ông Thi tiếp tục điều khiển ôtô di chuyển kéo theo xe máy chạy thêm khoảng 1km. Sau đó, chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào vỉa hè.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Tiên Du đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.