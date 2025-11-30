HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu rà soát dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Dự luật đang được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Xe kinh doanh vận tải khách không phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em - Ảnh 1.

Từ 1-1-2026, xe ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe (ảnh minh họa)

10 luật được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 31-10 và tại hội trường vào 17-11, Chính phủ đã có những tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Về ý kiến đề nghị tại khoản 3 Điều 10 Luật hiện hành quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe (khoản 3) chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc… đối với taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉnh lý khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1-1-2026.

Vi phạm sẽ phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng 

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành, từ ngày 1-1-2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m ngồi trên xe ô tô chở người đến 9 chỗ phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn) hoặc thắt dây đai an toàn phù hợp.

Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định từ 1-1-2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em như sau: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế), hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Hiện nay, các quy định, quy chuẩn về thiết bị an toàn ghế trẻ em cũng đã có theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo quy định của Luật Đường bộ, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Cục CSGT nói gì về quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi phải có ghế trẻ em?

Cục CSGT nói gì về quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi phải có ghế trẻ em?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, việc khuyến cáo người dân sử dụng ghế trẻ em trên ô tô mà đã có từ cách đây nhiều năm và nhiều lái xe đã thực hiện.

Từ ngày 1-1-2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em, nếu không sẽ bị phạt

(NLĐO) - Luật Trật tự, ATGT đường bộ quy định từ ngày 1-1-2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m ngồi trên xe ô tô bắt buộc phải có thiết bị an toàn

