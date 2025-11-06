Tại Hội thảo tuyên truyền quy định pháp luật mới về thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT) và Quỹ phòng chống Thương vong châu Á (Tổ chức AIP) tổ chức ngày 6-11 tại Hà Nội, đại diện AIP cho biết phần lớn các quốc gia phát triển có quy định cụ thể về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, đến nay có gần 100 quốc gia ban hành luật trẻ em khi tham gia giao thông trên ô tô cá nhân phải sử dụng thiết bị an toàn.

ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia phát biểu. Ảnh: Hải Anh

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1-1-2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m ngồi trên xe ô tô bắt buộc phải có thiết bị an toàn, nếu không sẽ bị xử phạt lên tới 1 triệu đồng; đồng thời, không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Theo ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, quy định nêu trên càng trở nên có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh số lượng ô tô của Việt Nam đang tăng rất nhanh (hàng năm có tới 400.000 - 500.000 xe ô tô đăng ký mới, lưu lượng xe ô tô trên nhiều tuyến đường chính tăng lên 10% so với năm trước), nhiều tuyến đường mới chất lượng cao được đưa vào khai thác sử dụng, cho phép tốc độ khai thác cao hơn. Do đó, đây là một quy định tiên tiến, một bước tiến lớn trong việc bảo vệ trẻ em trong tham gia giao thông tại Việt Nam.

Còn ông Dương Kim Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương (Trường Đại học Y tế Cộng Cộng), cho biết hệ thống thiết bị an toàn cho trẻ em đã được chứng minh là giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và tử vong cho trẻ em trong các vụ va chạm giao thông.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng thiết bị an toàn đúng cách có thể giảm tới 70% tỷ lệ tử vong cho trẻ sơ sinh và 54% cho trẻ nhỏ. Báo cáo của Hiệp Hội An toàn giao thông Đường bộ Toàn cầu (GRSP) cho thấy thiết bị an toàn cho trẻ em có thể giúp đáng kể tỉ lệ tử vong ( giảm từ 34% - 81% ), giảm các chấn thương nghiêm trọng (35 - 72%) và các chấn thương khác của trẻ (25 - 58%) trong các vụ va chạm giao thông.

ông Dương Kim Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương (Trường Đại học Y tế Cộng Cộng) phát biểu. Ảnh: Hải Anh

"Hiện nay cơ quan chức năng đã ban hành tiêu chuẩn thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô tại Việt Nam, đây chính là căn cứ quan trọng để các tổ chức tham khảo trong quá trình, sản xuất phân phối. Với người dân, cũng giống như mũ bảo hiểm, cần sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn" – ông Tuấn nói.

Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, nhóm đối tượng cần quan tâm nhất khi thực hiện quy định về an toàn cho trẻ em trên ô tô là các xe ô tô cá nhân. Đối với vận tải công cộng, việc thực hiện quy định này còn nhiều thách thức, ví dụ với xe buýt, người lái xe buýt không thể biết được lúc nào có trẻ em lên xe và số lượng bao nhiêu.

"Kinh nghiệm trên thế giới, quy định này áp dụng cho xe ô tô cá nhân. Còn với xe vận tải công cộng, do khó dự báo được nhu cầu chở trẻ em, với loại hình này, nên đưa thành lựa chọn và khuyến khích áp dụng. Ví dụ, tuyến xe này có 3 ghế cho trẻ em, nếu phụ huynh muốn an toàn, sẽ chờ chuyến có ghế cho trẻ em để đặt", ông Minh chia sẻ.