HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ô tô mất lái, lật trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 15-12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 14-12 tại Km 28+900 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Xe ô tô lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn , tài xế tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe ô tô mất lái, lật bên lề đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Cảnh sát giao thông

Thời điểm trên, xe ô tô 73C-131.xx đang lưu thông trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì bất ngờ mất lái, lao vào bên lề đường và lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng, người đi trên xe là V.V.C (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Trị) được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên không qua khỏi.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm và xác minh nguyên nhân.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do thời tiết xấu, đường trơn khiến lái xe không kiểm soát được phương tiện dẫn đến tai nạn.

Tin liên quan

Phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn nhiều bất cập

Phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn nhiều bất cập

(NLĐO) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, chỉ ra những bất cập của việc phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sau một thời gian triển khai

Cấm xe khách 30 chỗ, xe từ 6 trục đi trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 4-4

(NLĐO) - Kể từ ngày 4-4, cấm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm; xe từ 6 trục trở lên đi vào đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Xe khách trên 30 chỗ, xe tải trên 30 tấn sẽ không được đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(NLĐO) - Đơn vị tư vấn kiến nghị điều tiết phương tiện, không cho xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng trên 30 tấn lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

tai nạn tai nạn giao thông cảnh sát giao thông tỉnh Quảng trị cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo