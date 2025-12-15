Ngày 15-12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 14-12 tại Km 28+900 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ xe ô tô mất lái, lật bên lề đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Cảnh sát giao thông

Thời điểm trên, xe ô tô 73C-131.xx đang lưu thông trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì bất ngờ mất lái, lao vào bên lề đường và lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng, người đi trên xe là V.V.C (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Trị) được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên không qua khỏi.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm và xác minh nguyên nhân.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do thời tiết xấu, đường trơn khiến lái xe không kiểm soát được phương tiện dẫn đến tai nạn.