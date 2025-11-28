HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ô tô ngâm nước lũ nhiều ngày có được bảo hiểm bồi thường?

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Nhiều chủ xe quan tâm đến việc khi ô tô ngâm nước lũ nhiều ngày, bảo hiểm có chi trả hay không; quy trình yêu cầu bồi thường, sửa chữa thế nào?

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân, trong đó hàng ngàn ô tô bị ngập sâu trong bùn nước nhiều ngày liền. Nhiều chủ xe đang quan tâm đến việc liệu bảo hiểm có chi trả hay không và quy trình yêu cầu bồi thường, sửa chữa như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Bồi thường - Tổng Công ty CP Bảo hiểm DBV, cho biết trước tiên, xe phải được mua bảo hiểm vật chất mới thuộc phạm vi bảo hiểm chi trả. Tùy tình trạng hư hỏng, xe ngập nước và xe bị thủy kích sẽ được bồi thường theo hai cách khác nhau.

Với xe chỉ bị ngập nước, nước tràn vào khoang nội thất hoặc khoang máy nhưng chưa vào động cơ, dù đang chạy hay đang đậu, vẫn được bồi thường đầy đủ vì đây là thiệt hại do thiên tai. Ngay cả khi chủ xe chỉ mua bảo hiểm cơ bản, không mua điều khoản thủy kích, vẫn thuộc phạm vi bồi thường. 

Các hạng mục như hệ thống điện, cảm biến, bo mạch, hộp điều khiển… sẽ được kiểm tra, bộ phận nào sửa được thì sửa, bộ phận nào hư hỏng nặng sẽ thay mới. 

Riêng các vật tư tiêu hao như dầu nhớt, nước làm mát, dầu phanh…, chủ xe phải tự chi trả. Nội thất bị ngập sẽ được vệ sinh, sấy khô hoàn toàn và không tính phí vào phần bồi thường.

Ô tô ngập nước có được bồi thường? - Ảnh 1.

Xe bị ngập nước được vận chuyển về gara

Trong khi đó, xe bị thủy kích, tức nước đã lọt vào buồng đốt gây hư hỏng động cơ, chỉ được bồi thường nếu chủ xe mua điều khoản bổ sung thủy kích trong hợp đồng bảo hiểm. Do chi phí sửa chữa loại hư hại này rất lớn, chủ xe thường bị khấu trừ 10%–30% tùy trường hợp. Nếu muốn không bị khấu trừ, ngay từ đầu, chủ xe phải yêu cầu bổ sung điều khoản "miễn khấu trừ thủy kích".

Ông Tâm cũng lưu ý để tránh mất quyền lợi, khi xe chết máy trong vùng ngập nước, tuyệt đối không cố khởi động lại vì sẽ làm hư hỏng nặng thêm và bị xem là lỗi của chủ xe, dẫn đến mức bồi thường thấp hoặc bị từ chối. 

Thay vào đó, chủ xe cần liên hệ ngay đơn vị bảo hiểm, chụp hình hiện trường và làm theo hướng dẫn. Đặc biệt, không tự ý sửa chữa hay di chuyển xe khi chưa có sự đồng ý của đơn vị bảo hiểm.

Nếu chủ xe thông báo muộn hoặc gây khó khăn cho quá trình giám định, doanh nghiệp bảo hiểm có thể khấu trừ 10%–30% hoặc giảm đáng kể mức bồi thường. Trường hợp giám định phát hiện dấu hiệu không trung thực, chủ xe có thể bị từ chối chi trả toàn bộ.

“Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới

“Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới

(NLĐO) – Chủ xe không mua bảo hiểm thủy kích thì nên tính toán, cân nhắc việc sửa chữa hay chấp nhận bán lỗ để tránh rắc rối sau này.

Sống chung với kẹt xe, ngập nước

Người dân quận Bình Thạnh, TP HCM ngao ngán trước tình trạng nhiều tuyến đường trong khu vực thường xuyên kẹt xe, ngập nước

TƯ VẤN: Hạn chế xe bị thủy kích mùa mưa bão

Mưa bão thời gian gần đây kéo dài khiến đường phố nhiều địa phương ở phía Bắc ngập lụt, nguy cơ xe bị thủy kích gia tăng.

    Thông báo