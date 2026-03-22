HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ô tô nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh

M.Chiến

Đáng chú ý, ô tô nhập từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4%.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan - Bộ Tài chính cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt 746 triệu USD, tăng 39,3%, tương ứng tăng 210 triệu USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dòng xe dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn với 19.746 chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ và chiếm tới 63% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng vẫn tập trung vào phân khúc xe phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình, khi mức sống của người dân dần cải thiện và nhu cầu sở hữu phương tiện riêng ngày càng phổ biến.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 11.823 chiếc, tăng 24,3% so với cùng kỳ, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia xuất khẩu ô tô vào Việt Nam.

Đáng chú ý, ô tô nhập từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4%. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan đạt 7.523 chiếc, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chững lại của một trong những nguồn cung chủ lực trong nhiều năm qua, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển nhất định trong cơ cấu thị trường nhập khẩu ô tô, khi các doanh nghiệp đang đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm các đối tác mới. M.Chiến

Tin liên quan

Tháng 1-2026: Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc dẫn đầu

Tháng 1-2026: Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc dẫn đầu

(NLĐO) - Số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1-2026 từ Trung Quốc dẫn đầu với 6.661 chiếc, xếp thứ hai là Indonesia với 4.141 chiếc và Thái Lan với 3.015 chiếc

Nghịch lý giá ô tô nhập khẩu

Các nhà phân phối hưởng lợi lớn, người tiêu dùng chịu thiệt khi thị trường ô tô thiếu cạnh tranh và minh bạch về giá

Ngóng ô tô nhập khẩu xuống giá

Từ năm 2020, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm đều đặn hằng năm, mỗi năm giảm 6,7%-7,8% tùy loại xe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo