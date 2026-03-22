Ô tô nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh

Số liệu thống kê của Cục Hải quan - Bộ Tài chính cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt 746 triệu USD, tăng 39,3%, tương ứng tăng 210 triệu USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dòng xe dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn với 19.746 chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ và chiếm tới 63% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng vẫn tập trung vào phân khúc xe phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình, khi mức sống của người dân dần cải thiện và nhu cầu sở hữu phương tiện riêng ngày càng phổ biến.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 11.823 chiếc, tăng 24,3% so với cùng kỳ, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia xuất khẩu ô tô vào Việt Nam.

Đáng chú ý, ô tô nhập từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4%. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan đạt 7.523 chiếc, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chững lại của một trong những nguồn cung chủ lực trong nhiều năm qua, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển nhất định trong cơ cấu thị trường nhập khẩu ô tô, khi các doanh nghiệp đang đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm các đối tác mới. M.Chiến