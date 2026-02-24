Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 1-2026 số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan tăng nhẹ 2,3% (tương ứng tăng 335 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước tăng 110% (trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 45,2%, ô tô tải tăng 628%).

Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng này là 15.042 chiếc, tương ứng đạt 385 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 14.707 chiếc với trị giá đạt 406 triệu USD.

Như vậy trong tháng 1 vừa qua, dòng xe phổ thông có giá thấp được nhập về Việt Nam nhiều hơn so với tháng trước đó.

Trong tháng 1, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Trung Quốc với 6.661 chiếc, Indonesia với 4.141 chiếc và Thái Lan với 3.015 chiếc. Tổng số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này là 13.817 chiếc, chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe Trung Quốc bán tại thị trường Việt Nam

Theo đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 8.275 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 156,9 triệu USD, chiếm tới 55% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đã giảm 17,6% (tương đương giảm 1.771 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 4.041 chiếc và TPHCM với 4.011 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 1 chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonesia với 4.141 chiếc, Thái Lan với 1.993 chiếc và Trung Quốc với 1.480 chiếc. Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 5 chiếc có xuất xứ từ Nhật Bản làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua khu vực cảng thành phố Hải Phòng.

Đối với ô tô tải có số lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 là 3.669 chiếc, với trị giá đạt 96 triệu USD, tăng 26,7% về lượng nhưng giảm 13,6% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 2.138 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, có 1.022 chiếc xuất xứ từ Thái Lan. Tính chung, tổng lượng xe ô tô vận tải nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 3.160 chiếc, chiếm 86% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Cũng trong tháng 1, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 3.093 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 132 triệu USD. Trong đó, có tới 3.043 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tới 98% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.