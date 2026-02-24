HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tháng 1-2026: Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc dẫn đầu

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1-2026 từ Trung Quốc dẫn đầu với 6.661 chiếc, xếp thứ hai là Indonesia với 4.141 chiếc và Thái Lan với 3.015 chiếc

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 1-2026 số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan tăng nhẹ 2,3% (tương ứng tăng 335 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước tăng 110% (trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 45,2%, ô tô tải tăng 628%).

Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng này là 15.042 chiếc, tương ứng đạt 385 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 14.707 chiếc với trị giá đạt 406 triệu USD.

Như vậy trong tháng 1 vừa qua, dòng xe phổ thông có giá thấp được nhập về Việt Nam nhiều hơn so với tháng trước đó.

Trong tháng 1, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Trung Quốc với 6.661 chiếc, Indonesia với 4.141 chiếc và Thái Lan với 3.015 chiếc. Tổng số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này là 13.817 chiếc, chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc dẫn đầu thị trường Việt Nam tháng 1 năm 2026 - Ảnh 1.

Xe Trung Quốc bán tại thị trường Việt Nam

Theo đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 8.275 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 156,9 triệu USD, chiếm tới 55% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đã giảm 17,6% (tương đương giảm 1.771 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 4.041 chiếc và TPHCM với 4.011 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 1 chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonesia với 4.141 chiếc, Thái Lan với 1.993 chiếc và Trung Quốc với 1.480 chiếc. Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 5 chiếc có xuất xứ từ Nhật Bản làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua khu vực cảng thành phố Hải Phòng.

Đối với ô tô tải có số lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 là 3.669 chiếc, với trị giá đạt 96 triệu USD, tăng 26,7% về lượng nhưng giảm 13,6% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 2.138 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, có 1.022 chiếc xuất xứ từ Thái Lan. Tính chung, tổng lượng xe ô tô vận tải nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 3.160 chiếc, chiếm 86% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Cũng trong tháng 1, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 3.093 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 132 triệu USD. Trong đó, có tới 3.043 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tới 98% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tin liên quan

Giá xe ngày 19-10: Đến lượt xe Trung Quốc đua nhau giảm giá

Giá xe ngày 19-10: Đến lượt xe Trung Quốc đua nhau giảm giá

(NLĐO) – Cuộc đua giảm giá xe Trung Quốc cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh

Xe Trung Quốc lại "đổ bộ", giá không rẻ

Tuần qua, hãng xe MG (Trung Quốc) mở bán mẫu xe đa dụng G50. Giới chạy xe dịch vụ khá quan tâm mẫu xe này vì hy vọng có mức giá phù hợp nhưng thực tế ngược lại.

Hãng xe Trung Quốc muốn mua lại nhà máy Volkswagen

Theo Reuters, nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang để mắt đến các nhà máy ô tô sắp đóng cửa của Đức, trong đó có nhà máy Volkswagen.

Trung Quốc Cục Hải quan xe ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo