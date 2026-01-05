Ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt, giao thông ùn tắc

Ngày 5-1, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Thời điểm xảy ra vụ việc.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm đi vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao lộ với đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh thì một xe tải bất ngờ lao dải phân cách, tông mạnh vào ô tô 5 chỗ đang chạy hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, bể nát phần đầu, tài xế bị thương được người dân hỗ trợ mở cửa thoát ra ngoài. Do các phương tiện đi chậm lại qua hiện trường khiến giao thông ùn tắc.

Lực lượng CSGT TPHCM sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Lực lượng CSGT đến phong toả, điều tra nguyên nhân.

Giao thông ùn tắc do tai nạn và sau đó xảy ra mưa trên đại lộ Võ Văn Kiệt



