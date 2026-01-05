HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt, giao thông ùn tắc

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi bị xe tải tông mạnh, ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tài xế bị thương.

Ngày 5-1, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

- Ảnh 1.

Thời điểm xảy ra vụ việc.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm đi vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao lộ với đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh thì một xe tải bất ngờ lao dải phân cách, tông mạnh vào ô tô 5 chỗ đang chạy hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, bể nát phần đầu, tài xế bị thương được người dân hỗ trợ mở cửa thoát ra ngoài. Do các phương tiện đi chậm lại qua hiện trường khiến giao thông ùn tắc.

Lực lượng CSGT TPHCM sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

CLIP: Hiện trường tai nạn.

- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT đến phong toả, điều tra nguyên nhân.

Ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt, giao thông ùn tắc - Ảnh 1.

Ô tô "phơi bụng" trên đại lộ Võ Văn Kiệt, giao thông ùn tắc - Ảnh 2.

Giao thông ùn tắc do tai nạn và sau đó xảy ra mưa trên đại lộ Võ Văn Kiệt


Tin liên quan

Danh sách 3.741 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Danh sách 3.741 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

(NLĐO) - Người dân có thể tra cứu phạt nguội theo danh sách dưới đây.

Vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương: Tài xế buồn ngủ

(NLĐO) - Bước đầu, tài xế chiếc xe khách bị lật cho biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Lật xe khách trên quốc lộ, 11 người bị thương

(NLĐO) - Đang lưu thông trên quốc lộ, xe khách bất ngờ bị lật khiến 11 người bị thương.

giao thông ùn tắc phương tiện lưu thông tai nạn giao thông người tử vong ô tô lật ngửa ô tô phơi bụng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo