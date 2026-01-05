Danh sách 3.741 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Phòng CSGT Công an TPHCM xử lý vi phạm giao thông.

Ngày 6-1, Phòng CSGT Công an TPHCM đã thông tin danh sách 3.741 xe bị phạt nguội, từ tháng 11-2025.

Tra cứu tại đây:

Các lỗi vi phạm bao gồm: đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe; dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ, 10 km/giờ đến 20 km/giờ, hoặc hơn 20 km/giờ;...

Người dân có thể tra cứu theo danh sách trên để thực hiện đóng phạt theo quy định.

Theo Phòng CSGT, năm 2025, hơn 980.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị CSGT TPHCM xử lý.