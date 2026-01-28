HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Ô tô Trung Quốc bứt phá ngoạn mục ở thị trường Việt

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ô tô Trung Quốc nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong năm 2025 có trị giá tăng cao, vượt qua cả Thái Lan và Indonesia.

Theo số liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan, trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt khoảng 4,7 tỉ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 18,6% về số lượng, 31% về giá trị so với năm 2024.

Lâu nay, Indonesia và Thái Lan giữ vị trí hàng đầu trong việc cung cấp ô tô nhập khẩu cho thị trường Việt Nam nhờ lợi thế thuế nhập khẩu 0% trong khối ASEAN và cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

Trong năm 2025, Indonesia tiếp tục dẫn đầu về số lượng xe xuất khẩu sang Việt Nam với 78.156 chiếc (tương đương khoảng 1,1 tỉ USD), và Thái Lan đứng thứ hai với 66.109 chiếc (khoảng 1,3 tỉ USD).

- Ảnh 1.

Xe điện Trung Quốc giới thiệu tại thị trường Việt Nam

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh nhập khẩu xe năm nay là xe Trung Quốc. Mặc dù đứng thứ ba về số lượng với 47.895 xe nhập khẩu vào Việt Nam, con số này lại ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội lên tới 54,5% về lượng và 76% về trị giá so với 2024. Đặc biệt, với kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 1,6 tỉ USD trong năm 2025, Trung Quốc đã vượt mặt cả Indonesia và Thái Lan về giá trị xuất khẩu ô tô vào Việt Nam.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe Trung Quốc không chỉ thể hiện qua con số đơn thuần mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm tới các loại xe điện, hybrid và plug-in hybrid do các hãng Trung Quốc cung cấp, vốn có giá trị cao hơn và công nghệ mới hơn, góp phần kéo giá trị nhập khẩu tăng mạnh dù số lượng vẫn thấp hơn các "đối thủ" ở ASEAN.

Ngoài ra, các dòng xe Trung Quốc như MG, BYD, Omoda và Jaecoo cũng tăng trưởng doanh số bán ra trong nước, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua xe cá nhân và gia đình.

- Ảnh 2.

Các hãng xe Trung Quốc tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến làn sóng xe Trung Quốc nhập khẩu tăng mạnh, cả về số lượng lẫn giá trị. Sự "đổ bộ" này không phải hiện tượng nhất thời, mà đến từ nhiều nguyên nhân mang tính cấu trúc của cả phía cung lẫn phía cầu.

Giới kinh doanh ô tô nhận xét, năng lực sản xuất dư thừa của ngành ô tô Trung Quốc là yếu tố then chốt. Sau nhiều năm được hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện, các hãng xe Trung Quốc hiện sở hữu công suất rất lớn, vượt xa nhu cầu trong nước. Khi thị trường nội địa cạnh tranh gay gắt và tăng trưởng chậm lại, xuất khẩu trở thành con đường tất yếu, trong đó Việt Nam là điểm đến nhờ quy mô thị trường đang mở rộng.

Xe Trung Quốc thường có giá bán thấp hơn các đối thủ Nhật, Hàn, nhưng lại sở hữu thiết kế bắt mắt, công nghệ số hóa cao, nhiều tính năng hỗ trợ người lái cũng có được lợi thế.

Tin liên quan

Nghịch lý giá ô tô nhập khẩu

Nghịch lý giá ô tô nhập khẩu

Các nhà phân phối hưởng lợi lớn, người tiêu dùng chịu thiệt khi thị trường ô tô thiếu cạnh tranh và minh bạch về giá

Ngóng ô tô nhập khẩu xuống giá

Từ năm 2020, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm đều đặn hằng năm, mỗi năm giảm 6,7%-7,8% tùy loại xe.

Giá ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9-2024, tổng số ô tô nguyên chiếc nhập khẩu là 8.267 chiếc, trong đó có 6.815 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Trung Quốc xe nhập khẩu xe Trung Quốc ô tô
